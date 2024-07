Ce manoir d’exception avec vue sur des îles, est à vendre 5,4 millions d’euros

Entièrement rénovée, cette demeure bretonne de la fin du 18e siècle, offre une vue «à 180 degrés» à chacun de ses étages, sur la mer et un parc de 8 hectares.

Manoir d’exception cherche preneur. Rares sont les demeures historiques à être rénovées . C’est le cas d’un manoir de la fin du 18e siècle qui l’est même de fond en comble, « avec des matériaux de grande qualité ». « C’est le charme des vieilles pierres qui se marie avec le grand luxe moderne , résume Peter Bos, agent immobilier de Bretagne Sud Sotheby’s International Realty, en charge de la vente. Un grand soin a été apporté aux finitions et à l’isolation. » Bref, le futur acheteur n’aura «qu’»à poser ses meubles et ses valises et apprécier le cadre de vie idyllique de sa nouvelle demeure.

Nous sommes en Bretagne , à Ploubazlanec exactement, petite ville de plus de 3000 habitants, à deux pas de Paimpol, dans les Côtes-d’Armor (22) (voir la carte ci-dessous) . Avec comme vis-à-vis un archipel de 10 hectares: celui de Bréhat, connu pour ses îles privées à vendre plusieurs millions d’euros. Situé non loin de la renommée pointe de l’Arcouest où Liliane Bettencourt avait trouvé refuge et qui est visible dans une série Netflix consacrée à la milliardaire décédée en 2017, le manoir de 450 m offre, à tous les étages, une vue « magnifique à 180 degrés sur la mer - distante d’un peu plus d’un kilomètre de la propriété - et/ou le parc. » Deux maisons de 131 et 186 m², également « entièrement rénovées », l’accompagnent, ainsi qu’une chapelle, une grande, d’anciennes écuries ou encore un bâtiment qui sert de chaufferie. Le tout campé sur un parc de huit hectares, doté d’un ancien potager d’un bois.

Des Français, Suisses et Belges intéressés

Les adeptes de tourisme pourront visiter l’ île de Bréhat , baptisée «l’île aux fleurs» car elle est connue pour sa pépinière, et distante d’un peu plus de cinq kilomètres de Ploubazlanec. Le port de Paimpol, à « cinq minutes », l’Abbaye de Beauport, à une dizaine de minutes en voiture, la presqu’île sauvage ou encore les hautes falaises de Plouézec et Plouha, sont les autres attraits touristiques recommandés par l’agence Sotheby’s. « Si vous cherchez une propriété confortable et prestigieuse pour accueillir famille et amis dans un cadre de rêve reposant, il sera difficile de trouver mieux! », assure Peter Bos. Il faudra tout de même y mettre le prix: 5,46 millions d’euros. « Des visites sont prévues dans les prochaines semaines avec des clients français, suisses et belges », confie au Figaro Peter Bos.