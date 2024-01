Ce manoir Belle Époque à 1,8 million d’euros va faire tourner les têtes

Cette étonnante construction de la région de Tours du début du 20e siècle mêle de multiples styles architecturaux et une décoration haute en couleur. À découvrir.

À défaut d’être accessible à toutes les bourses, ce manoir néogothique situé au sud de la Touraine, en offre pour tous les goûts. Cette superbe construction de 1906, actuellement proposée à la vente via le réseau immobilier Espaces atypiques pour la coquette somme de 1,795 million d’euros, est en effet une parfaite illustration du mot «éclectique». À la fois pour son architecture et sa déco. Situé dans la commune de Sainte-Catherine-de-Fierbois (Indre-et-Loire), l’hôtel particulier rebaptisé Villa Alecya par ses actuels propriétaires mêle éléments classiques, baroques, gothiques, influences mauresques et asiatisantes sans oublier vitraux et faïences Art nouveau .

Pour l’agence immobilière qui la propose à la vente, il s’agit tout simplement de «l’une des plus belles villas Belle Époque de France» . Et pour ne rien gâter, la demeure qui culmine à 27 mètres de hauteur et développe 700 m² habitables sur un vaste parc de 2,5 hectares, a eu droit à une rénovation complète entre 2017 et 2019. Ce manoir qui dispose de 9 chambres et autant de salles de bains était exploité en chambres d’hôtes pour cinq d’entre elles, chacune étant meublée et décorée dans l’esprit des grands artistes du début du 20e siècle (Proust, Oscar Wilde , Rodin, Debussy, Puccini ).

Confort de pointe pour l’époque

Variété des styles, des décors et des couleurs... On découvrira avec délice les différents salons de style art déco ou néogothique ou encore l’exquise salle à manger Renaissance. Et que dire du jardin d’hiver verdoyant? L’endroit mixe avec bonheur les codes extérieurs d’une villa balnéaire (ce qui était le projet architectural initial) et l’organisation intérieure d’un hôtel particulier bourgeois de la fin du 19e, début du 20e siècle. Fidèles à l’esprit de l’époque, où cette villa voulait offrir un confort de pointe pour l’époque avec électricité et WC à chaque étage, les propriétaires ont soigné les salles de bains, l’une d’elles offrant même un espace spa avec hammam et balnéo privatifs. Sans oublier la touche écolo avec la présence d’une chaudière à granulés comme mode de chauffage.

Et au-delà du parc avec ses vergers, son potager, un étang avec un îlot et un sous-bois parsemé de fleurs (voir notre diaporama), cet exceptionnel ensemble immobilier offre encore des dépendances. On y trouvera ainsi une grange, un atelier et deux logements de 75m² chacun installés dans l’ancienne maison du gardien. Quant aux actuels propriétaires français du lieu, ils semblent appelés par un nouveau projet immobilier, toujours dans l’Hexagone. Cette demeure a déjà suscité des marques d’intérêts de la part de clients potentiels aussi bien pour en faire une résidence secondaire que pour poursuivre l’exploitation des lieux en hébergement touristique.