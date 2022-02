Ce manoir américain trouvera-t-il preneur pour 165 millions de dollars?

À peine deux ans après sa vente pour 120 millions de dollars, cette gigantesque bâtisse de Los Angeles construite il y a 30 ans est de retour sur le marché avec une hausse substantielle du tarif.

Seulement deux ans et demi après sa vente pour la somme record de près de 120 millions de dollars, un manoir de Los Angeles est de nouveau sur le marché, selon Dirt.com qui offre un aperçu des transactions immobilières de luxe. Son prix a bien gonflé, il est passé à 165 millions de dollars (soit 145 millions d’euros).

Composé de 5202 mètres carrés, ce manoir demeure l’une des plus grandes résidences privées des États-Unis. Construit en 1990 par l’homme de télévision Aaron Spelling et par son épouse Candy Spelling, il est déjà passé entre les mains de plusieurs propriétaires : en 2011, c’est l’héritière anglaise Petra Ecclestone qui a acquis le palace pour 85 millions de dollars (environ 74 millions d’euros) et dépensé 20 millions de dollars pour le rénover avant de le céder lors de l’été 2019 à un acheteur saoudien anonyme. Ce dernier n’avait jamais visité la maison en personne avant de s’en porter acquéreur.

À cette époque, les 120 millions de dollars dépensés par le mystérieux acheteur représentaient la somme la plus faramineuse versée pour une maison californienne, même si depuis le record a été battu notamment par Jeff Bezos qui avait dépensé 165 millions de dollars pour son domaine de Beverly Hills, en 2020. Autre villa au tarif exorbitant, The One, la villa la plus chère du monde, qui sera présentée aux enchères au coût réduit de 295 millions de dollars alors que son promoteur escomptait en tirer 500 millions de dollars mais n’avait pas trouvé preneur.

14 chambres et 21 salles de bain

Comment justifier l’augmentation du prix de vente de 45 millions de dollars, soit un peu plus de 39 millions d’euros, en l’espace de deux ans et demi? On ne sait pas exactement. Toujours est-il que la maison est dotée d’une immense pelouse à l’arrière, d’une piscine, d’un spa et d’un court de tennis grandeur nature. Elle comprend même un parking couvert, deux aires de stationnement séparées qui lui permettent d’abriter des dizaines de voiture.

L’intérieur n’est pas en reste. Une piste de bowling, une salle de projection digne d’un cinéma, un salon de beauté, une bibliothèque et de nombreux salons confèrent au manoir des allures d’hôtel cinq étoiles. Les 14 chambres et les 21 salles de bain viennent compléter le tableau. La suite principale à l’étage s’étendrait à elle seule sur 464 mètres carrés.