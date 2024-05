Ce futur hôtel parisien ne manquera pas de surprises, ni à la cave ni au plafond

Cet immeuble de bureaux de la rue de Rivoli va être totalement restructuré pour accueillir notamment un hôtel sur ses trois derniers étages. Parmi les pépites inattendues: une crypte du 12e siècle et un incroyable toit-terrasse.

On sait depuis mai 68 que sous les pavés, on peut trouver la plage. Mais ce n’est pas pour autant qu’on s’attend à trouver une crypte classée du 12e siècle sous un niveau de parking souterrain, en pleine rue de Rivoli, à Paris. C’est pourtant l’un des joyaux de l’immeuble situé au 126 de cette artère commerçante et qui sera accessible au public à compter de 2027 après une série de grands travaux. C’est la foncière Redevco qui orchestre le chantier de cet immeuble qui a accueilli notamment des locaux et des bureaux de la marque C&A, une des marques de Cofra Holding AG, auquel appartiennent les deux sociétés.

Alors que le curage de l’immeuble s’achève à peine, l’annonce du futur exploitant de la partie hôtelière de l’immeuble était l’occasion de découvrir les lieux. C’est Radisson Hotel Group qui installera ici son premier établissement parisien de la marque Radisson Collection. L’hôtel comprendra 57 chambres réparties sur les 5e, 6e et 7e étages. Et disposera au 8e et dernier étage de cet immeuble de 13.000 m² baptisé BPM (pour battements par minute) d’un incroyable toit-terrasse . Surélevé de quasiment 2 étages par rapport à son entourage direct, ce niveau de près de 500 m² pouvant accueillir 250 personnes dévoile un panorama à 360° sur tous les monuments de Paris (voir diaporama) . Les chambres situées en dessous offriront également des points de vue intéressants sur la capitale.

Mise en valeur de la crypte

C’est ce même exploitant hôtelier qui aura la charge de gérer la crypte médiévale classée du 12e siècle qui se trouve au 2e sous-sol. Jusqu’à récemment encore, l’endroit servait de salle de repos ou de pause repos aux salariés qui travaillaient dans les bureaux... Le lieu sera restitué au public même si son utilisation finale n’est pas encore arrêtée. «Il y a 1000 idées pour mettre ce lieu en valeur, y organiser des événements temporaires, faire des choses en lien avec le bien-être et la méditation... explique Thierry Cahierre, président de Redevco France. C’est un lieu spécifique et iconique dont Radisson saura tirer le meilleur dans le respect des contraintes liées au classement du site.»

Du côté des éléments plus «traditionnels», l’immeuble offrira 3 000 m² d’espace commercial au rez-de-chaussée (avec une impressionnante hauteur sous plafond) et au 1er étage. Quant aux étages du 2e au 4e, ils abriteront 4 000 m² de bureaux et d’espace de coworking.