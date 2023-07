Ce fabuleux palais Art nouveau s’ouvre au public après 16 ans de travaux

Connue sous le nom de Château Laurens, cette demeure qu’un riche dandy a fait construire à Agde a connu 30 ans d’abandon. Une rénovation exemplaire permet désormais de profiter de ce joyau d’éclectisme.

Une construction fascinante mêlant patrimoine, histoire locale, esthétique et courants architecturaux. Le Château du D r Laurens, une intrigante bâtisse qui vient de rouvrir ses portes à Agde (Hérault) après des décennies en sommeil, c’est un peu tout cela. C’est à la fin du 19e siècle que naît ce projet un peu fou dans la maison d’origine avec ses volets jaunes et sa superbe véranda s’ouvrant sur l’Hérault. Le maître des lieux est le jeune Emmanuel Laurens qui à 24 ans a hérité de la fortune colossale d’un cousin éloigné, quelques mois avant le décès de son propre père qui lui lègue le domaine de Belle-Isle et cette petite maison bourgeoise des bords de l’Hérault, juste en face de la ville.

L’apprenti médecin n’a pas tardé à se transformer en dandy voyageur, passant par l’Autriche, la Russie ou l’Ouzbékistan sans oublier de se rendre en Égypte, à Aden ou encore à Madagascar. C’est cet imaginaire et sa culture qui alimenteront dès 1898 les immenses travaux qu’il lance pour édifier cette demeure de 1400 m². Une création mêlant structure moderniste, démesure antique, éléments gothiques, influences grecques, égyptiennes sans oublier la décoration Art nouveau et les objets chinés durant ses multiples périples.

Terrasses en béton armé

Au-delà de son éclectisme architectural et de la richesse de ses décors, cette demeure était également à la pointe des technologies et du confort de son époque. On y retrouve notamment des terrasses en béton armé, un matériau inusité à l’époque pour des constructions civiles, où encore l’une des premières turbines hydroélectriques, installée par le père ingénieur d’Emmanuel Laurens. Les lieux disposent même d’un chauffage par le sol à air pulsé!

Malgré ce faste, une vie de dilettante, deux guerres mondiales et la crise de 1929 ont fini par causer la perte du maître des lieux. Dès 1938, son palais est vendu en viager et il y mourra ruiné et dénutri en 1959. Viennent ensuite les heures sombres avec une trentaine d’années d’abandon et de vandalisme jusqu'à la reprise des lieux, en 1994, par la ville d’Agde et la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée. Classé monument historique en 1996, le château Laurens s’offre ensuite un lifting à 15 millions d’euros avec des travaux étalés sur une période de 16 ans.

Salon de musique

Il faut dire que ce lieu méconnu était en piteux état, justifiant ce budget, le plus lourd pour un projet patrimonial de la région Occitanie. Toits-terrasses, façades polychromes, mosaïques de la galerie à colonnes, décor de papyrus et de fleur de lotus égyptiennes, tout a été restauré avec le plus grand soin. Sans oublier les vitraux, les ferronneries ou encore des bijoux Lalique et le mobilier Art nouveau ou les souvenirs de voyages orientaux. Quant à la pièce la plus spectaculaire, dont on imagine de l’extérieur qu’il s’agit d’une chapelle, est en fait un salon de musique. Un temple malgré tout, mais un temple profane qu’Emmanuel Laurens a voulu consacrer à son épouse, la cantatrice Louise Blot. Le château se visite du mardi au dimanche avec différentes visites guidées à la carte, réservables en ligne ou sur place .