Ce dossier virtuel va faciliter la vie des locataires et propriétaires

Développé par une start-up publique le dossier de location sécurisé commence à être intégré dans des portails de location. À la clé: plus de rapidité et de sécurité pour tout le monde.

La start-up d’État est peut-être un concept qui vous avait échappé. Il existe pourtant bel et bien et désigne pour l’instant près de 250 structures remplissant une mission de service public et devant répondre à un problème majeur et concret. C’est ainsi qu’est née en DossierFacile, une start-up qui doit faciliter la constitution et la diffusion de dossiers numériques pour les locataires. Partageables sous forme de liens, ces dossiers aident les locataires à rassembler tous les documents nécessaires (en leur proposant si besoin une caution Visale ou en donnant des conseils sur les APL ) tout en facilitant la vie des propriétaires avec des dossiers 100% complets et évitant au maximum la fraude (identité souvent certifiée avec France Connect, revenus vérifiés auprès du fisc etc.) Depuis sa naissance, plus de 700.000 dossiers ont ainsi été constitués en ligne dont 250.000 ont été validés.

Il reste encore à diffuser le principe en l’intégrant si possible dès les petites annonces pour toucher un plus large public. C’est ainsi qu’un premier partenariat avec un portail important, en l’occurrence PAP, vient d’être signé ce jeudi matin, en présence du ministre du Logement, Olivier Klein . Rappelant qu’en cette période de crise du logement, il est plus important que jamais de gagner en fluidité pour éviter que le parcours résidentiel ne se grippe, il a salué cette initiative «qui répond à un triple objectif de simplification, de sécurisation et d’innovation» .

Comme une bibliothèque de CV

Une présence ministérielle qui n’a pas manqué de hérisser le poil du président de la Fnaim , Loïc Cantin. Il s’est fendu d’un tweet fustigeant le «mépris pour les professionnels de l’immobilier, premiers facilitateurs du parcours résidentiel des Français» que le ministre marquerait ainsi. Rappelons que ce type de partenariat (la mise à disposition de la technologie de DossierFacile) est gratuit et a vocation à se multiplier, voire à se généraliser. D’ailleurs de nombreuses agences immobilières y ont déjà recours à titre individuel.

Simplement, PAP a pris un peu d’avance pour intégrer ce dossier dans son site. Le spécialiste de la location entre particuliers a ainsi créé une «locathèque» sur le modèle des bibliothèques de CV. Locataires comme propriétaires ont le choix d’utiliser ou non le service, gratuitement (le site est entièrement gratuit pour les locataires et les propriétaires qui publient une annonce peuvent accéder au service sans surcoût). Et ensuite à la manière des sites de recrutement (voire de rencontres), l’offre et la demande sont rapprochées immédiatement: les dossiers complets sont envoyés automatiquement aux propriétaires proposant des locations dans le secteur recherché et au budget finançable.

«Nous réécrivons le message des locataires pour y inclure les informations de leur dossier qui intéressent le propriétaire et qui sont généralement manquantes, explique Corinne Jolly, PDG de PAP. Nous vérifions ensuite que le budget correspond aux pièces du dossier, mais avec de la souplesse. Nous nous en tenons à un loyer qui ne dépasse pas 50% des revenus du locataire et 33% de celui des garants. Et ensuite, il y a une mise en relations automatiques pour les réponses qui correspondent.» Une formule qui, selon elle, met les candidats à égalité entre ceux qui savent tourner leur dossier et les autres et permet une réponse aussi rapide pour ceux qui travaillent ou sont en cours que les autres.

La méthode ne risque-t-elle pas d’envoyer des demandes pour des locataires qui ne sont pas vraiment intéressés par le logement qui leur est proposé? «La formule fonctionne vraiment pour des marchés tendus, souligne Corinne Jolly. Et, malheureusement, réussir à se loger est devenu tellement difficile que les candidats ont assez peu d’exigences au-delà de leurs critères de budget et surface. Dans les cas où les critères sont trop larges, nous permettons aussi au locataire de préciser immédiatement qu’une offre ne l’intéresse pas.» Selon la start-up DossierFacile qui bénéficie d’un financement public, le coût réel du service (non répercuté sur les usagers) est actuellement de 1,7 euro par dossier validé.