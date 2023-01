Ce château où le général de Gaulle aurait dormi une nuit est à vendre

La propriété, située à Louviers, dans l’Eure, est à restaurer complètement. Elle est toutefois ornée de boiseries qui ont conservé tout leur charme.

Que diriez-vous de marcher sur les pas du général de Gaulle? Un château du 19e siècle , à Louviers, dans l’Eure (27), soit à une centaine de kilomètres de Paris, aurait accueilli Charles de Gaulle, le temps d’une nuit. Il est aujourd’hui proposé à la vente pour 550.000 € par l’agence Denniel Immobilier, spécialisée dans la vente de biens atypiques présentant des caractères historiques, artistiques et urbanistiques hors du commun.

La force de ce bien, outre d’avoir accueilli une illustre personne, réside dans le croisement de deux époques: le 18e siècle avec les deux yeux de bœufs, ou lucarnes, en miroirs sur la façade, et le 19e siècle avec le beau garde-corps en fonte et les crémones de même matière, sorte de mécanisme de fermeture des fenêtres, au premier étage. Les yeux de bœufs représentent pour l’un une femme, sans doute Diane, déesse de la nature et de la chasse, et l’autre Bacchus, dieu du vin, coiffé de grappes de raisins.

Un bien à restaurer

L’un des deux salons est orné de boiseries, dans le goût du 18e siècle, ainsi que de cheminées en marbre vert et de deux fausses fenêtres en miroir. Sur la terrasse côté est, la façade est composée de fenêtres sculptées de fruits, de fleurs de grenades et de raisins. Un accès de plain-pied est possible sur cette terrasse par une double porte-fenêtre. La propriété en briques et en pierres dispose de 12 chambres dont 3 au premier étage et 9 au deuxième étage. Certaines sont équipées de cheminées en marbre. Le Général de Gaulle aurait dormi dans l’une des chambres située au deuxième étage.

Le château, chargé d’histoire, est également doté d’un pigeonnier, d’une remise pour les voitures avec un auvent, d’écuries et d’un beau parc d’un hectare. Une maison de garde avec trois chambres et une salle de bain fait également partie des dépendances. À l’abandon depuis plusieurs années, le château est toutefois à restaurer entièrement. Un champignon qui ronge le bois, mérule, a également été découvert dans le bâtiment. Si vous êtes preneur, il n’y a pas de temps à perdre. Une promesse de vente a déjà été signée. L’agence immobilière en charge de la vente invite tout de même les potentiels acquéreurs à la solliciter afin de connaître l’évolution de la vente.