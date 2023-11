Ce château normand de conte de fées cherche son nouveau propriétaire

Construit par un proche collaborateur de Viollet-Le Duc dans le dernier quart du 19e siècle, ce bâtiment néo-gothique et son vaste parc sont à vendre pour 4 millions d’euros.

C’est assurément une propriété normande atypique. Loin des manoirs ou des longères traditionnels tout comme des châteaux classiques, voici un château néo-gothique qui remonte au dernier quart du 19e siècle. Si son petit air de château de conte de fées avec ses tours rondes à chapeau conique lui donne un (léger) air de château de Pierrefonds (Oise) , ce n’est pas tout à fait un hasard. Le trait d’union n’est autre qu’ Eugène Viollet-Le Duc , le maître à penser du style néo-gothique, qui a reconstruit Pierrefonds et qui a inspiré Juste Lisch, l’architecte de cette bâtisse située dans l’Eure. Cette demeure de près de 1200 m² habitables et son parc de 10 hectares sont actuellement proposés à la vente pour 4 millions d’euros par le réseau Emile Garcin.

Juste Lisch s’est notamment chargé de la restauration de nombreux édifices religieux et de la construction de gares comme celle du Havre ou de l’agrandissement de la gare Saint-Lazare . C’est donc à lui que l’on doit l’élégant dessin de ce château surplombant un magnifique parc paysager. Situé à 1h40 de la capitale et à une cinquantaine de minutes de Rouen comme de Deauville, le site est agrémenté d’arbres centenaires et bicentenaires avec rivière, ponts, une île et de multiples dépendances. On y trouve notamment une piscine avec son pool house dans un bâti typiquement normand, un appartement de service, un atelier ou encore plusieurs garages. Sans oublier une maison de gardien, un pigeonnier, un chenil ou un tennis.

Un environnement exceptionnel

«Ce qui est véritablement exceptionnel dans cette propriété, c’est son environnement, estime Nathalie Garcin, présidente du groupe Emile Garcin. Il est devenu tellement rare de disposer d’un lieu qui s’ouvre sur une campagne magnifique sans aucune nuisance à des lieues à la ronde, ni construction, ni fil électrique... Tous les niveaux du château offrent des vues exceptionnelles avec cette impression de disposer de 100 hectares de terrain.» Après avoir connu des années noires d’abandon, l’endroit a bénéficié d’une superbe restauration qui séduit les acheteurs potentiels qui apprécient également le volume généreux des pièces.

La proximité de Deauville et de Paris est également un atout, d’autant que la propriété se prête aussi bien à un (très vaste) projet d’utilisation familiale ou pour une exploitation touristique. Les marques d’intérêt sont là, reste à savoir si la rareté de ce type de bien réussira à faire passer ce château dans la catégorie très restreinte des biens qui ne souffrent pas ou très peu du ralentissement actuel du marché immobilier. Il est vrai que les propriétés les plus convoitées continuent à partir pour plusieurs millions d’euros, voire plusieurs dizaines de millions comme ces deux chalets, vendus récemment à Courchevel .