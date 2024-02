Ce château français digne de la Belle au Bois Dormant attire les Américains

Un château du 16e siècle, doté de trois tours rondes, dans le Gard, vient d’être mis sur le marché. Il a été entièrement rénové et est même doté du chauffage central.

Trois tours rondes donnent tout son charme à ce château de 600 mètres carrés situé dans les Cévennes gardoises, à vendre pour 1,95 million d’euros. « Les tours rondes avec leurs chapeaux pointus un peu régressifs donnent l’impression de voir le mythe du château de la Belle au Bois Dormant ce qui intéresse les étrangers. 90% des personnes qui nous ont contactés sont des étrangers, des Anglais, des Américains, des Suisses et des Hollandais », confie Patricia Sanchez, responsable de l’agence Janssens immobilier à Uzès, au Figaro . Des Américains viennent d’ailleurs visiter le château dans un mois.

Ce type de château du 16e siècle présente souvent un intérieur délabré, austère, alors que là tout a été rénové . Les 7 salles de bain sont en bon état, une immense salle dans les combles a été aménagée en salle de jeux pour les enfants et le château est doté d’un chauffage central, ce qui est rare pour ce type de propriété. Les deux étages supérieurs abritent chacun trois suites spacieuses, ainsi qu’un appartement avec un accès indépendant. « Il n’y a pas de fenêtre en double vitrage, des améliorations peuvent donc être amenées mais tout fonctionne très bien », souligne la responsable de l’agence immobilière. Un espace piscine avec pool house et sanitaire a également été ajouté. Un logement de gardien ainsi qu’une dépendance de 120 m² se situent à proximité du château.

Pas de voisins à proximité mais les commerces à côté

Malgré les rénovations apportées, le château garde sa structure d’origine qui lui confère un cachet. L’escalier à double révolution qui donne accès au parc, la fontaine en pierre de taille agrémentée d’un angelot, ont été préservés. « Une seule petite modification a été faite au 19e siècle sur l’arrière du château. Il s’agit d’une pièce en rotonde qui devait servir de jardin d’hiver et qui passe bien dans le cadre. Il n’y a eu aucun ajout qui aurait destructuré le bien », explique Patricia Sanchez.

Ce château entouré d’un parc protecteur de 2,4 hectares offre le luxe de ne pas avoir de voisins à proximité immédiate tout en étant proche du village et de toutes les commodités, ainsi que d’un court de tennis. « La civilisation est proche alors que l’on est dans son cocon. On peut aller à pied chercher son pain au village tout en n’ayant aucune nuisance visuelle », assure Patricia Sanchez. La propriété reste à taille humaine et permet de loger 20 personnes si un projet hôtelier est développé par exemple. Les actuels propriétaires le mettent également en location de temps à autre, ce qui permet d’en faire une source de revenus.