Ce château bien connu du roi Henri IV est à vendre à bas prix

La demeure, située dans les Hauts-de-France, a abrité la liaison amoureuse d’Henri IV et de sa favorite Gabrielle d’Estrées. Il cherche preneur pour 702.000 €.

Avis aux passionnés d’histoire. Le château de Cœuvres-Valsery , dans l’Aisne (02), à 87 kilomètres de Paris, lieu de rencontre entre le roi Henri IV et Gabrielle d’Estrées, est à vendre pour 702.000 €.La demeure de 6 hectares, campée sur un terrain de 66.000 m², a abrité en 1590 la romanesque liaison du roi et de sa maîtresse qui y est née. Le souverain fraîchement sacré (1589-1610)est venu au château avec son meilleur ami qui avait une relation avec Gabrielle d’Estrées. Henri IV est immédiatement tombé sous le charme. « Gabrielle le trouvait repoussant au début. Henri IV s’est même habillé en paysan pour faire le siège du château et parvenir à rentrer chez elle. Gabrielle a cédé et une passion brûlante est née », explique Guillaume Denniel, chargé de la vente du château.

Au bout de six mois, Gabrielle d’Estrées céda donc. Henri IV annonça même leur mariage en public lors d’une fête au Louvre le 23 février 1599. Gabrielle décéda le 10 avril de la même année en portant l’enfant du roi. L’origine de sa mort est obscure. Elle serait certainement décédée des suites de sa grossesse mais elle présentait les signes d’un empoisonnement.

Un bien non classé

Outre cette liaison amoureuse des plus rocambolesques, le château en pierres calcaires, de style néo-Renaissance, a vécu d’autres tumultueuses histoires. Érigée dans la seconde moitié du XVIe siècle, la propriété semblable à une forteresse depuis l’extérieur, a été démantelée et a servi de carrière de pierres lors de la Révolution. Elle a été bombardée d’obus lors de la Bataille de la Marne alors qu’elle venait d’être restaurée. Le château a même perdu trois de ses quatre pavillons. On retrouve des traces d’obus dans les maçonneries. Son prix de vente, plus que faible, s’explique par l’état de délabrement de l’édifice qui a été transformé en espace d’accueil de colonies de vacances dans les années 50 puis en maison de retraite.

Étonnamment, le château de plaisance en très mauvais état n’est pas classé Monument Historique . « Le fait qu’il ne soit pas classé peut rendre sa reconstruction plus facile dans un sens. Un Monument Historique se trouve de l’autre côté de la route donc il faut respecter cet aspect du moins pour les abords du château mais l’aménagement intérieur laisse une grande liberté », souligne Guillaume Denniel. Toutefois, il peut être intéressant de le faire classer monument historique afin d’obtenir le régime fiscal avantageux offert aux biens classés.

Autre élément surprenant dans ce château, son implantation sur un marécage qui confirme un goût pour l’original, l’étrange. Ce bien semble donc regorger de surprises.