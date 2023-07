Carburants : une association de consommateurs dénonce les marges « explosives » des distributeurs

Selon l'association Consommation logement et cadre de vie, les marges brutes étaient plus basses avant la guerre en Ukraine. (planet_fox / Pixabay)

Le prix des carburants à la pompe a subi une baisse depuis le début de l'année, mais la marge brute à la pompe pourrait être plus faible. Celle-ci a augmenté de près de 10 centimes par rapport à la période avant la guerre en Ukraine, selon l’association de défense des consommateurs CLCV.

Bonne nouvelle pour ces vacances d'été. Le prix des carburants a baissé en France. Le litre de diesel est en moyenne à 1,67 euro à la pompe, contre 1,91 en janvier. Le sans-plomb 95-E10 est à 1,80 euro. C'est 0,06 euro de moins qu'au début de l'année.

Des marges brutes « exceptionnellement élevées »

Mais à lire le communiqué de l’association de consommateurs Consommation logement et cadre de vie (CLCV), publié ce mardi 11 juillet, les prix pourraient être encore plus bas. En effet, l'association dénonce des marges brutes de distribution qui restent « explosives » et « exceptionnellement élevées » , rapporte Le Monde .

Comment sont calculées ces marges ? Elles correspondent à la différence entre prix hors taxe du carburant vendu aux automobilistes et les cotations internationales des produits sortis des raffineries. Les marges brutes servent à couvrir les coûts du transport, le stockage ou encore la manutention. Après la déduction de ces frais, il reste la marge nette qui correspond donc au bénéfice.

La marge brute a augmenté de 10 centimes en quelques années

« Après notre première alerte publique, début mai, on constate, il est vrai, un tassement de cette marge brute, mais qui n’a pas encore rejoint la fourchette normale de 15-18 centimes » , analyse CLCV, qui a fait ses calculs en prenant les relevés hebdomadaires de l’Union française des industries pétrolières (UFIP). Quand on regarde l'année 2023, les marges brutes sont restées à peu près homogènes. Pour le gazole, la marge brute était de 25,6 centimes par litre en janvier contre 23,4 en juin. Pour l'essence SP 95 E5, la marge brute est passée de 23,8 à 25,4 centimes. Mais ces niveaux sont bien supérieurs aux marges constatées de 2018 à 2021. La valeur était comprise entre 13,2 et 16,2 centimes.

La CLCV concède que « l’année 2022 a été extrêmement chahutée » . « Cette marge brute a même été négative sur certains mois, ce qui traduit l’engagement des distributeurs, à la rentrée (septembre et octobre), à limiter la flambée des prix » , peut-on lire. Mais après un bref retour à la normale, la marge brute est repartie à la hausse. Inadmissible pour la CLCV qui appelle tous les distributeurs à « baisser les prix et leurs marges par des opérations immédiates à prix coûtant » .