Carburants : les prix toujours en hausse, le Superéthanol résiste à la crise

Les prix des carburants dans les stations-service françaises sont en hausse depuis plusieurs mois. Cette tendance s'est confirmée la semaine dernière. Dans ce contexte, le Superéthanol E-85, le moins cher de tous les carburants, a vu sa consommation croître en France en 2020, en dépit de la baisse de la circulation automobile liée à la crise sanitaire.

Les prix des carburants ont continué à monter la semaine dernière dans les stations-service françaises, à hauteur de plus d'un demi-centime par litre, selon des données officielles publiées ce lundi et relayées par l'AFP.

Le gazole, carburant le plus vendu dans le pays, valait vendredi 1,3146 euro par litre en moyenne, en hausse de 0,62 centime par rapport à la semaine précédente, selon les données du ministère de la Transition écologique. Le litre de super sans plomb 95 s'est pour sa part vendu à 1,4250 euro, en progression de 0,75 centime sur une semaine. Le SP95-E10, qui contient jusqu'à 10 % d'éthanol, a pour sa part augmenté de 0,56 centime à 1,4067 euro. Enfin, le SP98 était vendu 1,4786 euro, affichant une hausse de 0,69 centime.

Le Superéthanol E-85 résiste à la crise

Dans ce contexte, le Superéthanol E-85, le moins cher de tous les carburants, a vu sa consommation croître en France en 2020, en dépit de la baisse de la circulation automobile liée à la crise sanitaire, souligne la filière mardi dans son bilan annuel.

Cette essence, qui contient 60 à 85% de bioéthanol (issu de la fermentation de betteraves ou céréales), a vu ses volumes consommés croître de 4%, à plus de 350 millions de litres, quand les autres carburants routiers chutaient de 15%, relève la Collective du bioéthanol (Association de la betterave et du sucre et Syndicat des producteurs d'alcool agricole).

Un carburant moins taxé

Le Superéthanol E-85 forme cependant encore une part très minime des essences, elles-mêmes minoritaires face au gazole qui représente les trois quarts du total. Moins taxé car moins émetteur de CO2 que les carburants fossiles, il est utilisable par les véhicules dits "Flex-Fuel", ou par les voitures essence équipées d'un dispositif de conversion homologué.

La filière demande aux pouvoirs publics d'élargir l'accès aux boîtiers de conversion aux véhicules de 15 CV et plus et à ceux équipés de filtres à particules. Selon elle, cette demande est « en passe d'être acceptée » et rendrait éligibles environ neuf véhicules du parc essence sur 10.

Ce carburant a aussi bénéficié en 2020 d'un réseau de distribution en forte croissance, avec désormais plus de 2 300 stations approvisionnées (+32% en un an), soit plus d'une sur quatre. Total notamment a triplé son réseau en deux ans, avec 750 stations équipées et un développement qui se poursuivra en 2021, indique le groupe.