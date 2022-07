Cannes : un projet immobilier menace des habitations et un jardin, les résidents inquiets

Certains habitants ont déjà accepté de déménager. (Photo d'illustration) (Pixabay / Hermann)

À Cannes (Alpes-Maritimes), un projet immobilier impliquant la destruction de plusieurs bâtiments inquiète les riverains. Certains habitants ont déjà quitté les lieux tandis que d'autres font de la résistance. Aucun permis de construire n’aurait, pour le moment, été déposé.

Inquiétude de plusieurs habitants à Cannes (Alpes-Maritimes), à propos d’un nouveau projet immobilier dans le quartier Cimiez. Celui-ci implique la destruction de plusieurs maisonnettes et d'un jardin paysager dans la zone. Une bastide classée devrait, elle, être réhabilitée, rapporte Nice-Matin .

Certains habitants sont déjà partis

Un retraité est persuadé que le bâtiment dans lequel il vit va tout simplement être rasé. « Il y a trois mois, le propriétaire nous a présenté le promoteur , explique l'homme, qui ne compte pas quitter les lieux, à Nice-Matin . Pour l’instant, il nous a fait promesse de relogement et d’indemnisation, mais dans ce secteur privilégié, pas sûr qu’on trouve l’équivalent. »

Plusieurs autres ménages sont déjà partis du bâtiment mais d'autres, comme ce Cannois font de la résistance. Les résidents craignent également les travaux à venir, qui pourraient durer deux ans, et la destruction possible du jardin paysager, à l'abandon mais constituant un poumon vert pour le secteur.

Aucun permis de construire déposé

Interrogé par Nice-Matin , le directeur régional de Pitch Promotion, un spécialiste du logement neuf et filiale d’Altarea Cogedim, a confirmé que le lieu était sous promesse de vente foncière. Cependant, l'acte définitif ne sera pas signé avant le début de l'année 2023.

« Aucun permis de construire n’a encore été déposé, et le projet n’en est qu’à l’état de balbutiement , a ajouté le directeur. Nous souhaitons l’insérer du mieux possible dans l’environnement existant, il n’est pas question de bâtir de nouveaux immeubles de six ou sept étages. » La question des locataires, elle, ne semble pas totalement résolue.