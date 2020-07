Canicule : même si vous télétravaillez, votre employeur doit préserver votre santé

Qu'un salarié travaille au sein de l'entreprise ou à son domicile, l'employeur a des obligations vis-à-vis de la santé de son employé. En cas de canicule, celles-ci restent cependant floues.

Durant le confinement, de nombreuses entreprises ont mis en place le télétravail pour leurs salariés. Si nombre d'entre eux sont revenus sur site, d'autres poursuivent leur activité professionnelle à leur domicile.

Alors que la France est soumise ce jeudi à de fortes températures, qui atteindront dans certaines villes 40 degrés, travailler chez soi peut devenir une épreuve pour les personnes les moins bien équipées. Mais l'entreprise a les mêmes obligations vis-à-vis de ses salariés, rappelle Business Insider.

Pas de température limite inscrite dans le code du travail

D'une manière générale, « l'employeur a une obligation de prévention concernant la sécurité et la santé de ses salariés », explique au média spécialisé Lorenzo Delfini, avocat spécialisé en droit du travail. Il doit donc se montrer vigilant en cas d'épisode de canicule et au besoin réagir.

Toutefois, « il n'y a pas de température limite prévue dans le Code du travail », et pas plus « d'obligations à proprement parler », précise l'avocat. Le flou demeure d'autant plus pour le télétravail, un mode d'activité qui n'est pas mentionné.

Trois litres d'eau par jour et par salarié

Concrètement, l'employeur doit s'assurer que son employé dispose d'eau « potable et fraîche pour la boisson, à raison de trois litres au moins par jour et par travailleur », précise le Code du travail. En cas de canicule, le salarié peut demander des horaires adaptés. Mais cela concerne surtout les salariés qui travaillent en extérieur comme les ouvriers dans l'agriculture et le BTP.

Il est toujours possible pour le travailleur d'exercer son droit de retrait s'il estime que l'employeur n'a pas pris les mesures adéquates et qu'il y a un danger imminent pour sa santé. « Dans certaines chartes liées au télétravail, il est prévu que l'employeur mette à disposition des ventilateurs pour les salariés », souligne Lorenzo Delfini.

Alors qu'il était largement adopté par les Français durant le confinement, le télétravail a perdu de nombreux adeptes depuis le confinement selon un sondage Ipsos, publié mardi 21 juillet relayé par le Huffington Post. Fin juin, 55 % des salariés travaillant d'ordinaire dans des bureaux n'étaient plus du tout en télétravail.