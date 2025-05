Camping : 3 conseils à suivre avant de réserver / iStock.com - Inside Creative House

Il y a mille façons de camper... Choisissez la bonne !

Du combo « toile de tente / réchaud à gaz » à la luxueuse « habitation légère de loisirs », il y a un monde ! En effet, les 22 millions de vacanciers qui, chaque année, optent pour le camping en France, ont un choix pléthorique, en termes d’infrastructures, de styles, de budgets. Le camping traditionnel (installer une tente ou une caravane sur un terrain dédié, équipé d’électricité de sanitaires, etc.) a, peu à peu été rejoint par les « hôtels de plein air » dont les plus hauts de gamme proposent des infrastructures dignes d’un resort : cottages composés de chalets aux équipements modernes, lits king size, terrasses et parfois même, jacuzzis privatifs. Les prestations sont également de plus en plus variées et haut de gamme : restaurants gastronomiques, piscines chauffées, parcs aquatiques, activités diverses (sport, Yoga, dégustations de vins, ateliers artisanaux...). Les campeurs soucieux de préserver l’environnement peuvent opter pour les « campings nature » garantissant des infrastructures éco-responsables. Ceux souhaitant s’adonner au naturisme trouveront également une offre dédiée. Enfin, pour les vacanciers cherchant à conjuguer confort et nature, une nouvelle tendance vient également d’émerger : le Glamping (ou camping « glamour »), qui propose un large choix d’hébergements insolites : Tiny houses, cabanes perchées, tentes safari, yourtes, et autres tipis ! Bref, vous l’avez compris, le camping joue aujourd’hui une très large partition. Définissez donc parfaitement vos attentes, votre budget, vos besoins, vos envies... Et frappez à la bonne porte !

Attention aux descriptions embellies... Vérifiez les avis

Quand bien même pensez-vous avoir trouvé le style de camping qui fera le bonheur de toute la famille, prenez le temps de consulter les avis. Parfois, les photos ne reflètent pas tout à fait la réalité d’une piscine en mauvais état, ou de sanitaires mal entretenus. Quant à la « tranquillité » promise, elle est avérée, mais seulement entre deux passages du train, sur la voie ferrée qui longe le camping ! Et que dire du « proche de la mer » qui se traduit dans les faits, par une plage située à 2 kilomètres, pourvue d’un parking toujours bondé et hors de prix... ? Consulter les avis permet d’éviter quelques déconvenues ; attention, cependant, leur publication peut aussi être sujette à tricheries... Prenez donc soin de choisir les « avis vérifiés ».

Lisez bien votre contrat avant de signer !

Comme beaucoup d’hébergements touristiques, le camping formalise généralement votre réservation par un contrat. Il récapitule les dates et le type d’hébergement choisis, mais vous donne aussi d’autres infos – dont, par exemple, la politique en cas d'annulation ou de modification de votre réservation – qui peuvent s’avérer précieuses.