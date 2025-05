« De l'or en plastique » : les Lego® de plus en plus convoités, gare aux cambriolages

Certaines boîtes de Lego® peuvent se revendre à prix d'or sur Internet. (illustration) (Efraimstochter / Pixabay)

Le magasin JouéClub de Saint-Doulchard (Cher) a été victime d'un casse peu banal, dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 mai 2025. Les malfaiteurs qui ont forcé l'entrée du commerce ne se sont pas attardés sur la caisse mais bien sur les rayons de Lego®. Ils ont en effet emporté 200 boîtes pour une valeur estimée à environ 15 000 euros, rapportent nos confrères du Berry Républicain .

« Ils savaient ce qu'ils venaient chercher parce que ce sont des produits très récents et très à la mode qu'ils ont pris » , estime le directeur de l'enseigne locale, Cyril Marion, au micro de TF1 Info . Car les célèbres petites briques de construction ne séduisent pas que les enfants. Certains modèles sont devenus de véritables objets de collection pour les adultes.

Plusieurs milliers d'euros

« Ça devient de l’or en plastique » , explique à BFMTV Arnaud Jean-Pierre, fondateur de Brikland.fr, site spécialisé dans l'achat et la revente de Lego® reconditionnés. En effet, le vaisseau « Star Wars Death Star » est par exemple affiché sur le site à 749,99 euros. La marque danoise surfe sur les franchises (Harry Potter, Marvel, Disney...) et commercialise régulièrement des pièces collectors, qui s'arrachent ensuite à prix d'or sur les sites de revente entre particuliers. Certaines boîtes peuvent coûter plusieurs milliers d'euros.

Selon le Youtubeur Brickmitri, Lego® « a entretenu ce phénomène de collection. Dès lors qu'on n'a pas une pièce dans sa collection, on la recherche. Quitte à y mettre le prix » . Et les voleurs l'ont bien compris. Si le phénomène est bien connu aux États-Unis, il est plutôt récent en France. Brickmitri a pris les devants en sécurisant sa maison et en assurant chaque pièce de sa collection.