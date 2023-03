Calendrier des impôts 2023 : la déclaration de revenus accessible jeudi 13 avril

La date-limite de déclaration s'étalera ensuite du 25 mai au 8 juin selon les départements.

(illustration) ( AFP / JOEL SAGET )

Le service de déclaration en ligne des revenus de 2022, utilisé par la quasi-totalité des contribuables, ouvrira le 13 avril, a annoncé mardi 15 mars le ministère de l'Economie et des Finances.

La déclaration papier du 6 au 25 avril

Les contribuables auront ensuite jusqu'au 25 mai pour compléter leur déclaration pré-remplie sur le site impots.gouv.fr s'ils habitent un département numéroté de 01 à 19, jusqu'au 1er juin s'ils résident dans un département numéroté de 20 à 54, et jusqu'au 8 juin pour les départements numérotés 55 et au-delà.

Réservée aux usagers dont le domicile n'est pas connecté à internet, la déclaration papier doit être renvoyée au plus tard le 22 mai, précise le communiqué de la Direction générale des finances publiques (DGFiP). Pour cette minorité de contribuables, l'envoi postal des déclarations pré-remplies se fera du 6 au 25 avril.

Cette campagne 2023 intervient après les réformes fiscales de 2020 et 2021, dont les effets furent largement commentés à l'automne dernier. Selon une étude de l'Insee , les mesures du gouvernement ont permis de faire gagner 280 euros en moyenne par an et par personne en 2020 et 40 euros en 2021 aux bénéficiaires , selon l'Institut national de la statistique (Insee), mais "cette hausse profite surtout à la moitié la plus aisée de la population, particulièrement concernée par les principales réformes pérennes mises en œuvre". La réforme de l'impôt sur le revenu "a peu d'impact sur la moitié la plus modeste de la population, dont peu de foyers fiscaux sont imposables", a indiqué l'Insee.