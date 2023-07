«C’est la tendance estivale ultime» : le film Barbie donne un coup de fouet aux ventes de la mythique poupée

Le patron de Mattel, qui détient la franchise Barbie, a beau affirmer que le film sorti récemment ne vise pas à «vendre des jouets», un franc succès commercial s’observe à travers le monde.

Une production hollywoodienne aux faux airs de spot publicitaire de 114 minutes. Sorti mi-juillet dans l’Hexagone, le film Barbie de Greta Gerwig signe le meilleur démarrage de l'année et le meilleur de tous les temps pour une réalisation féminine. Le budget stratosphérique dédié à la promotion n'y est de toute évidence pas étranger. Davantage d'argent aurait été investi dans le marketing – 150 millions de dollars selon le média américain Variety – que dans la réalisation du film – 145 millions de dollars. Et la manœuvre n'aura échappé à personne : une page de recherches Google qui se pare de rose, une collection Zara dédiée à la poupée iconique, une vaste campagne d'affichage publicitaire à travers le monde, une maison Barbie à louer sur Airbnb …

L'opération a été savamment orchestrée par la multinationale du jouet Mattel , détentrice de la franchise Barbie. L'entreprise américaine a abondé à hauteur de 100 millions de dollars dans le projet, conformément à la stratégie de son dirigeant débarqué en 2018 du secteur du divertissement audiovisuel et ancien de Disney, Fox Kids et Endemol. L’israëlo-américain Ynon Kreiz entend transformer le fabricant de jouets en « gestionnaire de biens de propriété intellectuelle », surfant sur ses franchises légendaires, comme il l’expliquait à nos confrères de Variety. Outre Barbie, Mattel détient aussi les marques UNO, Hot Wheels ou encore Polly Pocket. Tous ces labels jouiront bientôt d'un film à leur effigie.

Un succès bienvenu

Outre les recettes tirées du film, qui promettent d'être juteuses, Mattel devrait bénéficier d'un rebond des ventes de sa marque Barbie, dont les articles se muent en produits dérivés du long-métrage éponyme. «Il ne s'agit pas de vendre des jouets, insistait pourtant Ynon Kreiz dans un entretien à Variety pour la sortie du film. Il s'agit de créer un contenu de qualité, de créer une expérience ayant un impact sociétal que les gens voudront regarder. Nous avons vendu des jouets avant de faire des films, nous ne sommes donc pas dépendants de cela.»

Il n'en demeure pas moins qu’un sursaut des ventes a bien été constaté à travers le monde. La poupée inspirée du personnage principal du film, incarnée à l'écran par la superstar australienne Margot Robbie, est rapidement devenue la poupée la plus demandée sur le site d'e-commerce Amazon. Et ce, malgré un prix élevé de 45 euros. Deux produits de la franchise figuraient en outre parmi les 100 meilleures ventes d'Amazon cette semaine.

L’engouement a également été significatif dans les magasins de jouet français. « Nous constatons une légère accélération depuis la sortie du film, mais rien de vraiment massif », déclare Philippe Gueydon, président de l'association professionnelle du commerce spécialisé dans le jouet et PDG de la chaîne King Jouet. Une hausse de 20% à 30% des ventes des poupées Barbies a été observée. «Ce n’est pas rien, surtout pour un mois de juillet» , souligne-t-il.

«Barbie-Mania» sur le marché de l’occasion

D’autant que le phénomène Barbie suscité par le film s’inscrira selon Philippe Gueydon dans le temps long. « Il y a toujours un peu d’inertie entre le moment où les gens voient le film et le moment où ils sont susceptibles d’acheter en magasin », relève le patron de King Jouet. Ce sursaut des ventes a été mesuré ailleurs dans le monde. En Afrique du Sud, par exemple, les ventes ont augmenté de 30% dans les magasins Toys R Us le week-end qui a suivi la sortie du film, d’après un communiqué du groupe.

Le marché du neuf n’a pas été le seul à profiter de la « Barbie-Mania ». Plus encore que dans les étals des magasins de jouet, les plateformes de seconde main enregistrent des records sur les produits Barbie. Le site eBay estime dans un communiqué que le « Barbiecore est la tendance estivale ultime » et évoque « une augmentation exponentielle des recherches Barbie ces dernières semaines ». Les derniers chiffres ne sont pas encore disponibles, mais la plateforme peut d’ores et déjà affirmer que « le film agit comme un accélérateur de tendance sur eBay ».

La hausse des ventes engendrée par le film Barbie , dont la franchise a représenté l’année dernière un tiers du chiffre d’affaires, constitue un succès bienvenu pour Mattel. Les ventes du groupe ont chuté de 22% au dernier trimestre 2022 et la tendance est restée la même au premier semestre 2023. La conjoncture macroéconomique n'y est pas étrangère, en particulier l'inflation qui a freiné la consommation dans la plupart des pays du monde. Mais la poupée pourrait bien inverser la tendance, veut croire le fabricant américain : « Ce moment restera dans les mémoires comme une étape clé dans l'histoire de notre entreprise avec la sortie du film », indique l’entreprise dans son dernier communiqué financier, paru cette semaine. Une « vitrine pour la résonance culturelle de notre propriété intellectuelle », qui « témoigne également du potentiel de Mattel Films et des progrès significatifs de notre stratégie visant à tirer pleinement parti de notre propriété intellectuelle », affirme l’entreprise. Les marchés semblent y croire : l’action Mattel a bondi de plus de 11% depuis fin juin et la sortie du film de Greta Gerwig.