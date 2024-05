C’est ici que se dessine le Nanterre de demain

Un premier ensemble immobilier mêlant logements, école et bureaux prend forme dans l’écoquartier des Groues, 11e quartier de Nanterre, dans le prolongement de la Défense.

Un véritable laboratoire de l’urbanisme de demain et de la reconquête urbaine. Désormais connue sous le nom d’écoquartier des Groues, cette parcelle de 65 hectares est appelée à devenir le 11e quartier de Nanterre , aménagé par Paris-La Défense en collaboration avec la ville. Le secteur se présente notamment comme l’une des opérations d’aménagement mixte les plus importantes d’Île-de-France, avec la création, entre autres, de 4 500 nouveaux logements d’ici à 2030. Ce secteur très industriel, longtemps délaissé car enclavé et constitué de nombreuses friches, est en passe de changer radicalement d’image.

À proximité immédiate de la Grande Arche, le secteur est évidemment connecté à la Défense mais se situe également entre le RER A (Nanterre Université) et la nouvelle gare du RER E (Nanterre-La Folie) en attendant la ligne 15 du Grand Paris express à l’horizon 2030. Et comme la plupart des réalisations actuelles, il se doit d’afficher une large mixité d’usage et de hautes performances environnementales. À ce titre, le premier ensemble immobilier qui sort de terre dans ce quartier est particulièrement exemplaire.

Seulement 2 appartements restants

Portée par les promoteurs Telamon et Bricqueville, ce premier programme est constitué de trois bâtiments réalisés par trois équipes d’architectes différentes mais dont se dégage une belle unité: le plus haut étant constitué exclusivement de logements (R+16), le second (R+8) accueillant un campus étudiant du groupe IGS et le dernier (R+8) mêlant bureaux et logements. Le tout s’articule autour d’un vaste espace vert partagé, ouvert au public en journée et réservé aux résidents en soirée et se pose sur 6000 m² de logistique urbaine, situés sous les immeubles, sous la forme de locaux de stockage de l’enseigne Une pièce en plus.

Élément le plus visible de cet ensemble, la résidence Hélios offrira 94 appartements (du studio au 5-pièces) sur ses 16 étages, pour s’arrêter sous la barre des 50 mètres et sa classification IGH (immeuble de grande hauteur), entraînant de nombreuses contraintes réglementaires. La quasi-totalité des logements seront dotés de terrasses, souvent généreuses avec près de 18 m² en moyenne et même jusqu’à 30 m² pour les plus vastes. Actuellement en cours d’installation, ces balcons tous de formats différents s’agrandissent au fur et à mesure que l’on s’élève dans la tour. Un petit lien de parenté avec l’Arbre Blanc, célèbre immeuble de Montpellier? Ce n’est pas surprenant, Nicolas Laisné qui a dessiné cette tour a travaillé sur le projet montpelliérain aux côtés de Sou Foujimoto et de Manal Rachdi. Affichés à des tarifs autour de 6300 €/m², ces appartements ont tous trouvé preneurs à l’exception de deux 4-pièces. Livraison prévue au premier semestre 2025.

«Les trois équipes d’architectes des différents immeubles ont échangé très tôt pour créer des bâtiments ayant chacun leur personnalité avec des jeux de couleurs et de textures tout en conservant un lien de parenté, souligne Nicolas Laisné. N ous avons aussi beaucoup travaillé sur les espaces verts, avec 50% d’espaces non construits et parmi eux 60% offrant de la pleine terre. Et le fait que les hauteurs d’immeubles soient très différentes joue un rôle très important pour garantir à tous les meilleures vues et le meilleur ensoleillement possibles.» A noter: l’ensemble sera livré avec plus de 200 arbres et arbustes répartis dans le jardin commun mais aussi dans les profondes jardinières des appartements.

2500 étudiants

Le bâtiment scolaire acquis par le groupe d’écoles de management IGS doit quant à lui accueillir près de 2500 étudiants en alternance dès début 2025 sur ses 10.500 m² de locaux. Imaginés par les agences d’architecture A26 et MBE Atelier, les lieux qui surplombent la voie ferrée disposeront notamment de deux amphithéâtres, d’une cafétéria ouverte sur le rez-de-chaussée et de terrasses accessibles. Quant au dernier immeuble, signé AQMA, il abritera 2 700 m² de bureaux (convertibles en Établissement recevant du public) sur les trois premiers niveaux et 43 logements sociaux et intermédiaires dans les cinq niveaux supérieurs. «Cette opération peut sembler très dense, souligne Gérault de Sèze, président de Bricqueville, mais il faut bien voir que c’était auparavant un ensemble très minéral en déshérence et grâce à la végétalisation qu’on y apporte, nous allons en refaire un îlot de fraîcheur, ce qui sera particulièrement appréciable sur cette orientation sud/sud-ouest.»

Si dans le secteur la voie ferrée est reine puisqu’un large faisceau ferroviaire longe les Groues, les espaces verts publics et les autres mobilités douces ne sont pas oubliées. C’est ici que Paris La Défense aménage les jardins des Bels Ébats, une promenade de 800 m de long dont la largeur oscillera entre 7 et 12 mètres. En contrebas (visible depuis les trains mais inaccessible au public), une noue plantée (sorte de fossé végétalisé peu profond et large) apporte une note verte supplémentaire tout en recueillant et filtrant les eaux de ruissellement. Les espaces seront généreux avec une soixantaine d’arbres plantés, des tracés pour les vélos comme pour les piétons et des jeux d’alcôves et de gradins pour s’asseoir et effectuer des pauses agréables. Seul souci: l’ensemble sera réalisé en neuf tronçons et il faudra donc encore attendre quelques années que pour que l’ensemble de cette promenade imaginée par l’agence TER soit accessible sur 1,5 km.