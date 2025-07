«C’est gagnant-gagnant»: le Pet-Sitting, cette astuce très rentable pour voyager à petits frais

Les compagnons à quatre pattes ne sont plus un problème pendant les vacances; chiens et chats se font dorénavant garder gratuitement en échange de séjours à prix réduits. La demande pour ces formules explose, particulièrement avec l’arrivée de l’été.

« Pour partir en vacances c’est un cauchemar ». Pour de nombreux Français, un animal de compagnie rime bien souvent avec des frais supplémentaires, une plus grande responsabilité et une liberté réduite, notamment lors des vacances. Entre les chenils aux tarifs élevés et les voisins qui oublient de nourrir les chats une fois sur deux, partir en vacances sans ses animaux est parfois un casse-tête. Et cela concerne presque la moitié des Français car maintenant, environ 1 foyer français sur deux possède au moins un animal de compagnie.

Ce qu’on appelle le « Pet-sitting » , la version animale du Baby-sitting, pourrait incarner la réponse à ce dilemme. Nombreux sont les Français, qui, au travers d’applications comme Nomador ou encore Partir Tranquille réussissent désormais à trouver une garde d’été pour leurs animaux. Le concept est simple: des personnes viennent s’occuper de vos animaux durant votre absence. Et il n’est pas nécessaire de payer cette garde puisque en échange les clés de votre maison sont confiées aux «Pet-sitters» . Ces personnes bénéficient ainsi d’un séjour gratuit. « C’est gagnant-gagnant » selon Jean-Louis, retraité de 66 ans et utilisateur de Nomador depuis 4 ans. «D’un point de vue financier c’est très intéressant», affirme-t-il. Grâce à ce système Jean-Louis et son épouse partent 2 à 3 fois par an en vacances.

Ces formules permettent de se rendre partout à travers le monde. « Je suis allée en Martinique et à Montréal », relate Caroline, 45 ans et «pett sitter» régulière depuis 2019. Cette ancienne directrice d’une association de protection animale se dit «complètement fan» du principe qui lui permet d’allier son attrait pour le voyage et sa passion pour les animaux. Entièrement internationale , la plateforme comptabilise une audience à 60% française, selon sa directrice générale, mais aussi une clientèle américaine. Depuis quelques années, avec l’émergence de l’économie collaborative , Nomador observe une croissance considérable de son nombre d’utilisateurs. Une conséquence également liée à l’intensification des adoptions d’animaux de compagnie après le COVID. «L’émergence des modes de voyages alternatifs» vient également dynamiser la demande.

«Une vraie émergence dans la diversité des profils»

Et le concept plaît. «Il n’y a pas d’argent en jeu, c’est cela que j’apprécie» affirme Caroline , «pour moi c’est avant tout une expérience humaine» explique-t-elle. Ces séjours permettent en effet de faire de nouvelles rencontres. Il est de coutume de «dîner avec les propriétaires, le soir avant leur départ, pour faire connaissance», explique l’utilisatrice. Une manière de rassurer les deux partis et d’échanger sur certains points concernant les animaux et les fonctionnalités du logement. « Tout le monde ne le fait pas, mais personnellement je préfère », ajoute-t-elle. Cet accord permet aussi la découverte de nouveaux endroits.

La plateforme comptabilise 20 000 utilisateurs mensuels dont 10 000 abonnements actifs et 15 000 offres de séjours publiées par an. D’autres applications internationales comme TrustedHouseSitters proposent des services semblables et participent à la compétitivité du marché. Souvent prisés par les retraités, ces échanges sont de plus en plus populaires. «Mais on observe une vraie émergence dans la diversité des profils» ajoute Mathilde Ferrari. Cette diversification entraîne une demande accrue sur certaines destinations. Aurélie, habitante en ville balnéaire et propriétaire de deux chiens, voit au moins une cinquantaine de demandes à chaque offre qu’elle publie. «C’est le jeu» poursuit Jean-Louis , « si je n’obtiens pas une offre qui m’intéresse, j’en recherche une autre » .

Niveau sécurité, les identités des utilisateurs sont vérifiées dès l’abonnement à la plateforme. Pour être rentables ces applications se basent sur des frais d’abonnement ou des marges par séjour comme des applications de réservations en ligne. Nomador propose un abonnement premium , plus onéreux, permettant de proposer des solutions aux longues listes d’attente sur certaines offres. Ces abonnements permettent également une meilleure garantie en cas d’annulation de dernière minute ou des services de médiation disponibles 7 jours sur 7. «Cette protection incluse prend en charge jusqu’à 50 000 € en cas de dommages matériels, de nettoyage imprévu ou de dégradation d’objets de valeur», selon le site.