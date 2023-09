Budget : 5 astuces pour réussir la rentrée

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Après les vacances d'été, la rentrée est une période stressante pour de nombreux ménages, car elle s'accompagne souvent de dépenses importantes, notamment pour les familles qui doivent faire face aux dépenses liées aux études de leurs enfants. Alors pour réussir votre rentrée en toute sérénité tout en préservant votre budget, voici quelques astuces pratiques à suivre qui vous permettront d'améliorer vos finances personnelles.

Considérer l'ensemble de vos revenus et de vos dépenses pour faire un point sur vos finances personnelles

Faire un point complet sur vos finances personnelles avant la rentrée en considérant l'ensemble de vos revenus et de vos dépenses est une étape essentielle pour une gestion financière plus saine et plus équilibrée. Cela vous permettra d'avoir une vue globale de vos finances personnelles et de prendre de meilleures décisions pour atteindre vos objectifs financiers plus rapidement.

Commencez par lister l'ensemble de vos revenus pour obtenir le montant total de vos revenus mensuels. En plus de votre salaire, n'oubliez pas de considérer vos revenus d'investissement et de location ou encore les aides ou allocations dont vous bénéficiez.

Passez ensuite en revue l'ensemble de vos dépenses pour déterminer quels sont vos différents pôles de dépense (logement, alimentation, sport, alimentation, sorties, voyages, loisirs, etc.).

Avec ces deux informations principales (total de vos revenus et de vos dépenses) vous pourrez alors calculer votre budget mensuel et le montant d'argent mensuel disponible.

Vous pourrez ainsi déterminer les dépenses superflues que vous pouvez réduire, voire supprimer. Et il vous sera aussi plus simple de déterminer votre capacité d'épargne par exemple.

Prendre en compte ses objectifs pour gérer efficacement ses finances

Maintenant que vous avez une meilleure compréhension de la façon dont vous dépensez l'argent gagné, vous devez prendre en compte vos objectifs financiers pour améliorer la gestion de vos finances personnelles, gérer un budget adapté et rester motivé.

Pour rappel, vous devez vous assurer que vos objectifs financiers sont réalistes et réalisables en fonction de votre situation personnelle et professionnelle, ainsi que de votre situation financière actuelle.

Ensuite, vous devez classer vos objectifs par ordre de priorité en fonction de leur importance, mais aussi de leur urgence. Cela vous permettra alors de vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important.

Apprendre à être plus discipliné et plus organisé pour éviter les dépenses inutiles

La première étape est de suivre scrupuleusement le budget que vous avez pu créer à l'aide des étapes précédentes. Ensuite, vous devez apprendre à être plus organisé pour éviter les dépenses inutiles.

Pensez par exemple à planifier vos achats en réfléchissant à leur nécessité et à la façon dont ils s'alignent (ou non) à vos objectifs financiers pour éviter les achats impulsifs et supprimez les applications de shopping sur votre téléphone si vous avez tendance à dépenser plus en ligne.

Il existe aussi plusieurs manières d'éviter les frais liés au retard de paiement de certaines de vos factures ou de vos impôts. Vous pouvez paramétrer des alertes ou mettre en place des prélèvements automatiques par exemple.

Mettre de côté pour créer un fonds d'urgence

Mettre en place un fonds d'urgence est une mesure fondamentale pour s'assurer que vous profitez d'une solide stabilité financière vous permettant de faire face aux aléas de la vie.

En tant que somme mise de côté spécifiquement dans le but de répondre aux dépenses inattendues ou aux situations d'urgence imprévues (frais médicaux, réparations urgentes d'un véhicule, perte inattendue d'un emploi, etc.), un fonds d'urgence est essentiel pour vous protéger financièrement en cas de difficultés exceptionnelles.

Il vous évite, en effet, d'avoir à emprunter ou à utiliser vos économies pour faire face aux dépenses inattendues, ce qui assure que vous maintenez votre stabilité financière globale.

Le plus simple est de considérer le fonds d'urgence comme une dépense essentielle dans votre budget. Il est d'ailleurs conseillé d'automatiser votre épargne via un virement automatique de votre compte courant vers un compte épargne d'urgence pour épargner régulièrement et sans effort.

Commencer à investir votre argent

Commencer à investir son argent le plus tôt possible présente de nombreux avantages et peut avoir un impact significatif sur votre situation financière à long terme. C'est pourquoi vous devriez inclure dans votre budget une somme à épargner après celle dédiée au fonds d'urgence.

Il vous sera alors possible d'investir vos économies sur les marchés financiers et immobiliers dans le but d'augmenter votre patrimoine dans le temps grâce aux intérêts, aux dividendes, aux plus-values et aux rendements générés par vos placements.

Plus vous commencez tôt, plus votre argent a de temps pour bénéficier de la puissance des intérêts composés (ou pour récupérer d'éventuelles pertes). Sans oublier qu'il existe des régimes d'investissement spéciaux ou des incitations fiscales pour encourager l'épargne et l'investissement à long terme, comme via l'assurance-vie par exemple.