Britney Spears revend sa villa après 8 mois et perd 1,7 million de dollars

La chanteuse américaine avait acheté cette demeure de 1080 m² pour 11,8 millions de dollars cet été et vient de la revendre pour 10,1 millions.

Aux États-Unis aussi, l’heure est à la baisse des prix immobiliers. Avec des taux de crédit bien plus élevés qu’en France, les prévisions font état d’un recul possible des tarifs de la pierre de 4,5% en 2023. Dans ce cas, des opérations d’achat/revente rapide peuvent se solder par des moins-values. La chanteuse américaine Britney Spears vient d’en faire l’amère expérience. Comme le rapporte le site spécialisé américain Dirt , l’artiste s’était offert cet été une immense propriété de 1080 m² à Calabasas, une commune huppée du comté de Los Angeles, réputée pour ses résidences fermées (gated communities, en version originale).

Juste après son mariage avec le mannequin irano-américain Sam Asghari, la chanteuse s’est offert cette folie ultra-sécurisée à 11,8 millions de dollars (11,1 millions d’euros). La villa de 7 chambres est en effet installée dans une enclave fermée, elle-même située dans un quartier clos avec gardiens à l’entrée. Un secteur à haute densité de millionnaires et de figures du showbiz comme Kourtney Kardashian . Toujours est-il qu’à peine six mois après ses emplettes, la star a changé d’avis et quitté les lieux pour remettre sur le marché cette propriété au style très chargé, assez éloignée des goûts européens (voir diaporama).

Une perte de 15%

Malgré ses 6500 m² de terrain, son cinéma de 10 places, son patio de 200 m² avec brasero et barbecue, sa cave XXL, sa piscine et ses cascades et même une salle pour emballer des cadeaux (?!)... les acheteurs n’étaient pas prêts à débourser les 12 millions demandés pour se l’offrir. C’est un riche avocat de Dallas qui a finalement racheté les lieux après négociation moyennant 10,1 millions de dollars (9,5 millions d’euros). Une moins-value record de 1,7 million de dollars (1,6 million d’euros) en seulement 8 mois. En quelques mois, la villa a vu sa valeur fondre de 15% (à moins qu’elle n’ait été achetée trop cher, ce qui est également très vraisemblable). Britney Spears n’aurait pas perdu plus si elle avait choisi de louer les lieux pour 200.000 euros par mois...

Alors que les messages postés par la chanteuse sur les réseaux sociaux inquiètent régulièrement ses fans sur son état, cette déconvenue financière avec cette drôle de décision ne devrait pas pour autant la laisser sur la paille ou sans toit. Britney Spears conserve en effet, non loin de là, sa propriété d’inspiration italienne installée à Thousand Oaks. Une villa encore plus vaste (1230 m² avec 85.000 m² de terrain) achetée pour 7,4 millions de dollars en 2015. C’est d’ailleurs là qu’elle avait célébré son mariage.