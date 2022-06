Bon plan : investir dans un immeuble entier à Lille

Les prix ont progressé de 35,5% en cinq ans. (© DR)

De petites copropriétés à rénover s’arrachent à moins de 300 000 euros. À visiter.

Le marché lillois confirme sa belle santé. Les prix évoluent encore à la hausse et le stock de biens est toujours sur le fil même si cette année, pour des raisons de budget et d’aspirations immobilières nouvelles, les acheteurs prennent le temps de la réflexion.

L'encadrement des loyers s'applique depuis le 1er mars 2020

Le marché lillois reste dans sa dynamique haussière. Selon Meilleurs Agents, les prix ont progressé en moyenne de 4,6% en un an et de 35,5% en cinq ans. «Aujourd’hui, les prix moyens varient du simple au double entre les quartiers sud de Lille et ceux du centre», précise-t-on chez Foncia.

Pour les investisseurs, Lille est une locomotive car la demande pour les studios et les deux pièces est forte de la part des étudiants, des jeunes actifs et, plus récemment, par de plus en plus de personnes vivant seules du fait d'une séparation ou du décès de leur conjoint. Des locataires qui privilégient les quartiers centraux (centre historique, Vauban, Vieux-Lille) proches des lieux animés des écoles, des facultés ou des transports.

«Dans les quartiers de Vauban et de l’Université catholique, pour un investissement de 120.000 à 140.000 euros dans un studio ou un petit deux pièces, un investisseur peut espérer une rentabilité de 5 %, en louant entre 500 à 650 euros», détaille Emmanuel Chambas, directeur général de l’agence Descampiaux, Dudicourt et