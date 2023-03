BNP Paribas REIM acquiert un portefeuille de 5 actifs de santé en Belgique pour le compte de son fonds Healthcare Property Fund Europe

BNP Paribas Real Estate Investment Management Belgique a récemment annoncé l’acquisition, pour le compte de son fonds Healthcare Property Fund Europe (HPF Europe), d’un portefeuille de 5 maisons de retraite médicalisées situées en Belgique flamande (Wombat nv, Residentie De Vlamme nv, Zorgcampus Maasmechelen nv, Anima Vera nv et De Wandelgang nv), auprès de la société belge de promotion et d’investissement immobiliers Baltisse Real Estate nv/sa. Ces actifs de santé bénéficient de baux de très longue durée signés avec des opérateurs reconnus du secteur.

Un fonds ouvert spécialisé dans l’immobilier de santé européen

Healthcare Property Fund Europe (HPE Europe) est un fonds européen ouvert lancé par BNP Paribas REIM au 1er semestre 2020, qui cible le secteur de l’immobilier de santé dans les principaux pays de la zone Euro. Le premier « closing » du fonds a réuni un tour de table institutionnel à hauteur d’environ 200 millions € de fonds propres, apportés par des fonds de pension et des assureurs français, italiens et allemands. BNP Paribas REIM ambitionne de constituer à moyen terme un patrimoine d’ 1 milliard € sur ce fonds spécialisé.

La société de gestion a développé la stratégie du fonds HPE Europe autour de 3 piliers principaux :

∙ Une diversification des acquisitions sur les principales typologies d’immobilier de santé ;

∙ Une diversification géographique européenne (5 pays ciblés) ;

∙ Un partenariat de long terme avec les locataires exploitants.

5 actifs situés à proximité de grandes agglomérations en Flandre

Parmi les cinq actifs de santé composant le portefeuille récemment acquis par le fonds HPF Europe de BNP Paribas REIM, quatre sont localisés autour des trois plus grandes villes et zones urbaines de Belgique : Bruxelles, Anvers et Gand. La cinquième maison de retraite médicalisée composant le portefeuille est pour sa part située dans la ville de Maasmechelen, à proximité de Hasselt à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas, et à moins de 10 kilomètres de la ville néerlandaise de Maastricht.

Ces 5 maisons de retraite médicalisées sont opérées par des exploitants qui font référence dans ce secteur. Des baux « triple net » ont été signés sur chaque actif, assortis d’une durée moyenne résiduelle proche de 20 ans, avec une indexation annuelle des loyers. Au global, les cinq actifs de santé développent une surface locative proche de 33.000 m² et offrent une capacité d’accueil de 510 lits .

Casper van der Woude, Directeur de BNP Paribas REIM Belgique et Luxembourg, résume à propos de cette acquisition : « Healthcare Property Fund Europe continue de développer son portefeuille d’actifs de santé avec cette transaction off-market, qui est la première acquisition du fonds dans la région Benelux. Cet investissement s’inscrit parfaitement dans la stratégie de diversification géographique du fonds dans la zone Euro. Nous sommes ravis d’avoir acquis ce portefeuille de maisons de retraite médicalisées qui répond aux besoins de la population vieillissante en Belgique. »