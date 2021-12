Vous avez sûrement déjà reçu de nombreux coups de fil à but commercial et qui ne vous intéressaient pas. Pour y faire face, vous pouvez recourir aux services de Bloctel, le service d’opposition au démarchage téléphonique 100% gratuit!

Bloctel ou comment ne plus subir le démarchage téléphonique / iStock-Weedezign

Comment fonctionne Bloctel ?

Bloctel est un service gratuit respectant la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Cette loi permet à toute personne de refuserd'être démarchée par un professionnel avec lequel elle n'a pas de relation contractuelle en cours. En d’autres termes, Bloctel vous permet de faire cesser des appels commerciaux non appréciés et répétés. Pour ce faire, si vous souhaitez refuser le démarchage téléphonique, vous devez vous inscrire sur le site de Bloctel et renseigner jusqu’à 10 numéros de téléphone fixe ou mobile sur lesquels vous ne souhaitez plus être contacté. Vous recevrez par la suite une confirmation d’inscription afin de la valider. Les numéros de téléphone seront donc inscrits sur Bloctel pendant une durée de 3 ans. Vous pourrez supprimer votre inscription à tout moment et la renouveler dès sa fin: 3 mois avant son expiration, vous serez informé et pourrez décider de la suite.

Et après, que se passe-t-il ?

Une fois que vous vous êtes inscrit sur le site de Bloctel, vous pouvez accéder quand vous le souhaitez à votre espace personnel. Ainsi, vous pourrez consulter vos données voire ajouter un nouveau numéro sur la liste d’opposition. Surtout, vous pouvez faire une réclamation et signaler un appel abusifet non souhaité : vous irez sur le site SignalConso et renseignerez dans le formulaire ladate et la plage horaire de l'appel, lenuméro de la ligne sur laquelle vous avez été contacté, lenuméro de la personne qui vous a appelé, son nom ou celui sous lequel s'est présenté le démarcheur et son secteur d'activité. Du côté des professionnels, il leur est interdit de démarcher les consommateurs inscrits sur la liste Bloctel. En revanche, vous pouvez être démarché par des instituts de sondage et des associations à but non lucratif s’ils ne font pas de prospection commerciale, et par l’entreprise avec laquelle vous avez une relation contractuelle. Libre à vous d’accepter ou non les nouvelles offres proposées! Pour rappel, en 2019, Bloctel a reçu plus de 621000 réclamations de consommateurs se plaignant d’appels reçus et non désirés et 108 entreprises ont été condamnées.

Le nouveau décret applicable en janvier 2022

Alors qu’avant ce décret, toute souscription au service expirait au bout de 3 ans, le décret paru dans leJournal officiel le 28 novembre et prenant application au 1er janvier de l’année prochaine mettra un terme à cette pratique. En effet, l’inscription sur Bloctel sera reconductible tacitement par période de 3 ans. Par conséquent, nul besoin pour le consommateur de se rendre sur le site s’il souhaite rester sur la liste d’opposition à vie. En revanche, toutes les inscriptions réalisées avant le 1er janvier 2022 ne seront pas concernées par ce décret, donc la manipulation devra être effectuée après.