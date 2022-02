Bitcoin, NFT : l’appétit grandissant des Français

Les cryptomonnaies, bitcoin en tête, séduisent de plus en plus d'épargnants. (© DR)

8% des Français détiendraient des cryptos, qu’il s’agisse de monnaies alternatives ou de jetons numériques. 37% ont l’intention d'en acheter.

2021 a bouleversé la donne des cryptos.

De l’accumulation de records au plongeon spectaculaire du bitcoin (-35% depuis le plus haut historique de début novembre), en passant par les NFT - ces jetons non fongibles, sorte de droits de propriété sur des objets numériques - ou l’adoption du bitcoin par un pays, le Salvador, comme monnaie ayant cours légal, l’année écoulée a largement contribué à démocratiser le phénomène.

Selon le cabinet KPMG, qui voit dans cet essor des cryptos la révolution d’un «internet de la valeur», pas moins de 292 millions de personnes utilisent (novembre 2021) des cryptos à l’échelle mondiale. Soit une population quasiment multipliée par quatre en un an (+275 %).

Et les Français n’échappent pas à la tendance. Selon une étude réalisée par Ipsos pour le compte de l’Adan, l’association pour le développement des actifs numériques, et KPMG, 76% des Français ont déjà entendu parler des cryptomonnaies et 15% des NFT.

Plus surprenant, 8% déclarent avoir déjà investi dans les cryptos, qu’il s’agisse de cryptomonnaies ou de jetons. Un niveau inattendu qui serait supérieur à la proportion des détenteurs d’actions en direct ! Selon l’AMF, 6,7% des Français détiennent des actions sans passer par des fonds ou des Sicav.

La méthode de l’étude, réalisée fin 2021 d'après d’un échantillon interrogé exclusivement par