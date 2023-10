Billets d'avion : vers une augmentation des prix à cause de la taxe sur les aéroports ?

La taxe concerne les aéroports aux revenus d'exploitation supérieurs à 120 millions d'euros et à la rentabilité dépassant 10%. (illustration) (Skitterphoto / Pixabay)

Une taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance en France suscite des préoccupations dans l'industrie aérienne. Et pour cause, les principaux aéroports de l'Hexagone,, puis indirectement les compagnies aériennes devront faire face à des coûts accrus qui pourraient se répercuter sur les prix des billets.

Plusieurs acteurs du transport aérien ont réagi à l'annonce d'une nouvelle taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance, introduite dans le projet de loi de finances 2024. Cette mesure a pour but de faire contribuer les moyens de déplacement polluants au financement de la transition écologique. Le taux de la taxe a été fixé à 4,6%, précise Capital . Elle visera les principaux aéroports français réalisant plus de 120 millions d'euros de revenus d'exploitation avec un niveau de rentabilité supérieur à 10% et s'appliquera sur les montants dépassant ces plafonds.

Quand l'aérien aide le ferroviaire

Parmi les sites concernés figurent les installations gérées par Aéroports de Paris (ADP) ainsi que plusieurs aéroports régionaux majeurs comme Marseille, Nice et Toulouse. Ce prélèvement devrait générer environ 500 millions d'euros sur une période de quatre ans, dont 120 à 150 millions dès 2024 investis dans la rénovation du réseau ferroviaire. La décision est par ailleurs susceptible d'entraîner une hausse du prix des billets d'avion.

ADP a en effet fait connaître son intention de répercuter environ 75% des sommes à payer sur les compagnies aériennes par le biais de redevances accrues,explique BFM TV . Les passagers pourraient donc eux aussi être mis à contribution. Dans ce contexte, certaines voix dénoncent de possibles distorsions de concurrence. Les compagnies aériennes étrangères opérant dans de plus petits aéroports français pourraient échapper à cette nouvelle taxe, aggravant ainsi la situation pour les transporteurs nationaux.

Un coût qui pourrait peser sur la décarbonation

Les représentants de l'industrie aérienne appellent à un environnement réglementaire stable et garantissant la compétitivité du secteur tout en appelant de leurs vœux un soutien à des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Les professionnels ont également fait part de leurs craintes quant à l'impact financier de la taxe sur leurs opérations de décarbonation et de modernisation de la flotte.