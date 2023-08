Billets d'avion : comment Google Flights pourrait vous faire économiser de l'argent

Google a analysé plusieurs années d'historique de prix des billets d'avion afin de connaître le moment idéal pour les acheter au plus bas tarif. (illustration) (StockSnap / Pixabay)

Google a annoncé que son application Google Flights permettrait désormais aux internautes de connaître le meilleur moment pour réserver son billet d'avion au prix le plus intéressant. D'importantes économies pourraient être réalisées grâce à cette nouvelle fonctionnalité.

L'application Google Flights va désormais indiquer à ses utilisateurs quand réserver son billet d'avion pour le payer le moins cher possible. Cette nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement et devrait permettre à de nombreux utilisateurs de faire des économies sur leurs prochains voyages, a annoncé le géant américain sur son blog lundi 28 août.

Au-delà du simple graphique

Depuis sa création, le comparateur de vol analyse de nombreuses offres de vols afin de proposer les plus intéressantes financièrement. Pour cela, il suffit d'entrer son lieu de départ et sa destination, explique BFM TV . L'application recherche alors automatiquement les différents vols et indique leurs prix. Google Flights proposait déjà un graphique permettant de répertorier l'historique des prix de chaque vol.

L'outil précisait aussi si le prix du moment pouvait être considéré comme bas, moyen ou élevé comparé aux tarifs moyens observés. Les utilisateurs vont cependant désormais avoir des informations supplémentaires à leur disposition. La nouvelle fonctionnalité donnera en effet la possibilité de savoir à quel moment, il est plus avantageux de réserver son vol. « Les prix moyens ont tendance à être les plus bas 71 jours avant le départ » , a expliqué l'entreprise.

Des années d'informations étudiées

Pour fournir ces précieux détails, Google a analysé plusieurs années d'historique de prix des billets d'avion afin de connaître le moment idéal pour les acheter au plus bas tarif. En plus de cela, Google Flights pourra alerter les futurs voyageurs lorsque le prix du vol qui les intéresse baisse. Un dispositif de « garantie des prix » sera par ailleurs mis en place. Il verra l'entreprise s'engager à ce que le tarif proposé ne diminue pas davantage avant le départ du vol.

En cas d'erreur du système, le voyageur pourrait lui demander de rembourser la différence. Pour le moment, ce dernier service ne devrait être testé qu'aux Etats-Unis. Il s'ajoutera aux nombreux outils déjà compris dans l'application comme la possibilité de choisir un vol en fonction du nombre d'escales ou encore de la consommation en CO2.