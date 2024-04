Bientôt une carte de réduction "famille monoparentale" ? / iStock.com - monkeybusinessimages

Que dit le rapport sénatorial ?

Alors que de récentes statistiques fournies par l'Insee indiquent que la pauvreté touche 45% des enfants qui vivent seuls avec leur mère, deux sénatrices - Colombe Brosse et Béatrice Gosselin - ont été désignées pour évaluer plus précisément la situation économique des familles monoparentales. Pour ce faire, elles ont rencontré et auditionné des foyers concernés, ainsi que différentes associations et institutions. Leur rapport, tout d’abord, plante le décor... Il rappelle qu’en France, à l’heure actuelle, c’est une famille sur quatre qui est touchée par la monoparentalité et que, dans 82 % des cas, c’est une femme qui en est la chef. Le rapport pointe également la fragilité économique de ces familles : « 15% des familles monoparentales qui seraient éligibles (à la carte, ndlr), ne bénéficient ni du RSA, ni de l'allocation de soutien familial ». Le rapport se conclut par une série de propositions (10 au total) visant à les soutenir et les accompagner. La carte familles monoparentales est l’une d’elles.

Carte familles monoparentales... Quels avantages à la clé ?

Tarifs préférentiels, dispositifs sociaux, mesures prises par les entreprises... Le rapport contient un certain nombre de préconisations, au nombre desquelles : Des réductions tarifaires pour les transports publics, les mutuelles, les cantines scolaires, les centres de loisirs, les colonies de vacances et autres activités culturelles et sportives, etc. Des accès prioritaires aux logements sociaux et aux modes de garde type crèches publiques et assistantes maternelles, permettant de faciliter le retour à l’emploi du parent solo (« Le principal frein à l’accès aux dispositifs d’insertion professionnels ou à l’emploi, c’est de ne pas avoir de mode de garde », explique le rapport) ; Des mesures spécifiques déployées par les entreprises qui, dans le cadre de leur politique RSE (Responsabilité sociétale ou sociale des Entreprises), pourraient offrir aux parents solos, des horaires aménagés, plus d’accès au télétravail, ou encore une majoration de jours octroyés pour « enfants malades ».

À quand le déploiement ?

Pour l’heure, il n’est question que d’une expérimentation. C’est en tous cas ce que recommande la délégation aux droits des femmes. « J’espère que ce sera suivi d’effet. Ça ne sert à rien de faire de la politique, si ce n’est pas pour changer le monde », a déclaré Dominique Vérien, sa présidente, qui est également sénatrice UDI de l’Yonne.