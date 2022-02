Alors que les pouvoirs publics nous incitent à manger plus sain, notamment grâce aux fameux " 5 fruits et légumes " journaliers, le prix de ces derniers flambe littéralement : + 9% en France, entre 2019 et 2021, selon le dernier baromètre des prix de grande consommation publié par Familles Rurales… L’association de défense des consommateurs ne se contente pas d’établir un constat, elle préconise aussi une solution. Puisque le gouvernement semble vouloir amortir les hausses de prix en distribuant des chèques à la population, pourquoi pas, après le chèque énergie et le chèque inflation, un chèque « fruits et légumes » … ?

Bientôt un chèque " fruits et légumes " ? / iStock-monticelllo

Pas tous égaux devant le bio !

Familles rurales a calculé que pour s'alimenter en suivant les préconisations du plan national nutrition, une famille composée de deux adultes, un ado et un enfant dépense en moyenne 450 euros par mois - en respectant la diversité des catégories et la saisonnalité – Si cette même famille veut passer au total bio, il lui en coutera 1.148 €. L’association conclut que le bio demeure bien élitiste : "A ce prix-là, le tout bio est loin d'être à la portée de toutes les bourses", commente-t-elle… Et de préciser cependant, que " pour rester en bonne santé, l'essentiel demeure de consommer suffisamment de fruits et légumes peu importe qu'ils soient bio ou non ". D’où son appel aux pouvoirs publiques, afin qu’ils " développent une politique beaucoup plus ambitieuse promouvant une saine alimentation en permettant à tous d'y accéder ".

Prévention et aide financière

Alors que la malbouffe est devenue un véritable enjeu de santé publique, Familles Rurales exhorte le gouvernement : " investir dans un programme nutritionnel associant prévention et aide aux plus précaires constitue la clé pour freiner le développement de trop nombreuses pathologies liées à la consommation de produits trop gras, trop sucrés, trop salés en trop grande quantité ". Par ailleurs, afin de " ne pas détourner les familles aux budgets les plus modestes de ces aliments bons pour la santé " (selon son baromètre, 1 enfant sur 9 ne mange pas les 5 fruits et légumes journaliers préconisés), l’association plaide pour une aide financière sous la forme d'un chèque fruits et légumes d’un montant de 37,50 euros / mensuel pour les familles les plus modestes. Mais comment gérer un tel dispositif… ? Interrogé par le journal « Marianne », Dominique Marmier, le directeur de l'association reconnait que « C’est une mesure qui, bien sûr, est plus facile à dire qu’à mettre en œuvre ! Nous devons encore travailler pour préciser notre demande. Il conviendrait en fait d’établir une carte créditée du montant alloué qui cible les produits frais quelle que soit l’enseigne de vente. J'ai pleinement conscience des difficultés d'ordre technique que cela implique. Ce qui importe en tout cas c’est que cette dépense ne puisse pas aller ailleurs ». Et s’agissant de l’éligibilité : " nous envisageons de reprendre les critères du chèque énergie, attribué sous conditions de ressources à 5,8 millions de ménages français. Ainsi, une personne seule devrait pouvoir justifier d’un revenu fiscal de référence par unité de consommation de moins de 10 800 euros en 2021 pour toucher le chèque fruits et légumes. "