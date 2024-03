Bientôt la fin du paiement par carte ? / iStock.com - Sitthiphong

Le paiement mobile de plus en plus populaire

Pendant les années 2022 et 2023, on observe une croissance importante du paiement sans contact via smartphone. Une tendance qui pourrait bien se renforcer en 2024. Pourtant, le paiement mobile n’est pas si différent du paiement par carte. Les deux méthodes de paiement permettent de s’affranchir du code secret. Mais le paiement mobile, contrairement au paiement par carte bancaire sans contact, n’a pas de limite de montant. Et c’est peut-être ce qui fait tout son succès. Une chose est sûre, les solutions de paiements mobiles séduisent de nombreux utilisateurs, indépendamment de leur âge ou catégorie sociale.

Une nouvelle méthode de paiement

Les solutions de paiement par mobile sont de plus en plus nombreuses et séduisent tant les consommateurs que les commerçants. Les opérations bancaires sont en effet simplifiées dans tous les cas. Il suffit alors, pour le consommateur, de se connecter au système employé par le commerçant. Par exemple, il est maintenant possible de régler l’addition d’un restaurant depuis sa table, en un seul clic, en utilisant la même application que l’établissement, sans avoir besoin d’aller à la caisse. Une nouvelle fonctionnalité qui risque de précipiter le déclin du paiement par carte bancaire.

Le mobile pour recevoir des paiements

Le mobile comme moyen de paiement gagne du terrain grâce aux différentes fonctionnalités qu’il propose. En effet, en 2024, le smartphone permet non seulement d’émettre des paiements mais aussi d’en recevoir puisqu’il est possible d’utiliser son téléphone comme un terminal de paiement. Une technologie baptisée SoftPOS qui permet à tous les commerçants de recevoir des paiements sans contact. Dans le cas d’une boutique, cette technologie permet aux vendeurs d’accepter des paiements partout dans le magasin sans être cantonnés à la caisse. « Le point de vente mobile pourrait également être utilisé dans un sens plus large, comme l'acceptation de paiements à l'extérieur, par exemple, pour éviter les files d'attente au drive-in ou pour vendre dans une boutique éphémère lors d'un événement », explique Ingenico dans une newsletter.

Le paiement de compte à compte

La carte bancaire permet l’utilisation d’un réseau d’acceptation (CB, Visa, Mastercard) qui sert à garantir aux commerçants qu’ils recevront bien leur paiement. Mais là encore, cette fonctionnalité pourrait bien devenir obsolète grâce aux paiements de compte à compte : le virement SEPA instantané. L’avantage principal étant sa gratuité. « Le système actuel est complexe et peu transparent, avec un maximum d'intermédiaires qui prennent chacun une commission. On peut s'en libérer grâce au virement SEPA », explique Pascal Cotte, directeur général France de Satispay. Par ailleurs, le virement instantané qui coûte environ 1 euro devrait bientôt devenir gratuit. En effet, un nouveau règlement européen interdira d’ici la fin de l’année de facturer le virement instantané.