Bien installé pour bien télétravailler

Vous avez découvert les avantages du télétravail pendant le confinement ? Vous aviez opté pour le travail à distance avant cette période ? Quoi qu'il en soit, un coin bureau agréable est essentiel.

iStock-RgStudio

Avoir un espace de travail agréable : pourquoi est-ce important ?

Espace de travail : quels éléments considérer ?

Travailler chez soi a des aspects positifs comme négatifs. Si on apprécie le calme de son habitation (calme relatif quand on a des enfants avec soi), on peut aussi être rapidement déconcentré (un petit câlin au chat et tout à coup, vous vous retrouvez à jouer à la balle avec ce dernier...). Créer un espace de travail confortable, agréable et propice à la concentration est par conséquent essentiel. Divers éléments sont alors à prendre en considération comme la situation de ce coin, l'espace nécessaire/disponible ou encore l'éclairage. De plus, il n'y a pas forcément besoin de se ruiner pour s'offrir un coin bureau de qualité.Trouvez votre espace Vous avez une chambre d'amis ou encore de la place sous l'escalier ? Pourquoi ne pas dédier cette pièce ou cet emplacement à votre coin bureau ? L'idée, quand on travaille de chez soi, est d'avoir un espace réservé à son travail, un endroit à soi. Vous pouvez aussi installer votre coin bureau dans la véranda ou encore sur la mezzanine selon la configuration de votre habitation. Même un espace libre derrière le canapé peut se transformer en poste de (télé)travail. Attention cependant à ne pas être déconcentré par la télévision, par exemple. Orientez-bien votre bureau La lumière du jour est bénéfique pour le moral. Installez donc votre coin bureau dans un endroit lumineux. Attention, les reflets du soleil/des fenêtres peuvent être problématiques quand on travaille sur ordinateur. Vous pouvez par exemple installer un petit bureau sous une fenêtre. Ainsi, vous profitez de la lumière sans qu'elle ne vous gêne. Et s'il fait sombre, allumez une lampe de bureau. Choisissez des meubles pratiques et adaptés Pour le choix de vos meubles, pensez à votre budget et à vos besoins en fonction de votre activité. Si vous êtes graphiste, par exemple, vous aurez besoin de suffisamment d'espace pour poser deux écrans, une tablette graphique et autres. Si vous êtes traducteur, un ordinateur vous suffit, vous n'aurez donc pas besoin d'un grand bureau. Des solutions de rangement sont nécessaires pour vos documents professionnels, vos crayons, vos dictionnaires... N'oubliez pas également d'acheter un siège confortable. Travaillez la décoration Pour que votre espace de travail soit des plus agréables, peaufinez la décoration de celui-ci. Une planche de liège pour épingler citations et autres listes des choses à faire, une plante verte/des fleurs séchées, un joli pot à crayons, un mug pour vos pauses thé/café/infusion/chocolat chaud... L'objectif est de vous sentir bien dans votre coin bureau et qu'il vous donne envie de vous mettre au travail.