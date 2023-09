Bercy veut exonérer d’impôt sur les plus-values les terrains à bâtir

Thomas Cazenave, ministre délégué des Comptes publics, veut inciter les propriétaires de terrains constructibles à les vendre plus vite.

La crise du logement sévit et le gouvernement tente de trouver des solutions pour la résoudre. Sa dernière idée en date? Exonérer d’impôt sur les plus-values les terrains à bâtir. Cette proposition a été faite par Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des Comptes publics qui réclame « un choc foncier ». Une expression qui n’est pas sans rappeler le «choc de l’offre» promis par Emmanuel Macron . C’était en 2017 et les professionnels de l’immobilier l’attendent toujours.

Pour accroître l’offre de logements, le ministre propose de « mettre à disposition de ceux qui construisent, des terrains qui sont constructibles et qui ne sont pas vendus ». Pourquoi ne le sont-il pas? Parce que la fiscalité n’incite pas leurs propriétaires à le faire. « Ils attendent d’être exonérés de la plus-value », affirme Thomas Cazenave sur BMF Business ce vendredi (voir ci-dessous). Pour y remédier, le ministre suggère que ces terrains soient « temporairement exonérés d’impôt sur la plus-value pour encourager ceux qui ont des terrains à les céder à ceux qui veulent les acheter. »

Actuellement, les plus-values immobilières, pour les terrains à bâtir, sont exonérées d’impôt sur le revenu au bout de 22 ans de détention puis de prélèvements sociaux au bout de 30 ans. C’est le cas également pour les biens immobiliers (appartements ou maisons) dans le cas où il s’agit de votre résidence secondaire. Pour les résidences principales, les plus-values immobilières sont exonérées d’impôts. Il n’y a d’ailleurs pas que pour les terrains que la donne fiscale pourrait changer.

Les députés centristes du Modem veulent alléger la fiscalité sur les plus-values des résidences secondaires . Dans ce but, ils envisagent de déposer un amendement au projet de loi de finances. Une idée soutenue par le ministre de l’Économie et des finances Bruno Le Maire . « Les biens ne sont pas mis à la vente et cela rigidifie le marché », a déclaré cette semaine dans Le Parisien le locataire de Bercy qui envisage de « regarder comment raccourcir et aligner ces délais. »