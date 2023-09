Modulé avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réforme des retraites le 1er septembre dernier, le cumul emploi-retraite permet aux retraités d’acquérir des droits supplémentaires pour augmenter leur pension.

Bénéficier d’une seconde pension avec le cumul emploi-retraite -pexels-cottonbro-studio-5971257

Travailler tout en étant à la retraite

Le dispositif « cumul emploi-retraite » offre la possibilité aux retraités qui le souhaitent de continuer ou de reprendre une activité professionnelle en cumulant leurs revenus avec le montant des pensions de retraite de base. Le cumul peut être total ou partiel. Pour bénéficier du dispositif, les retraités doivent notamment avoir fait valoir leur droit à la retraite de base et complémentaire, avoir rempli les conditions d’âge et de durée de cotisation et avoir cessé toute activité professionnelle par rupture de contrat de travail.

Cumul total ou cumul partiel

Il existe actuellement deux types de cumuls emploi-retraite : le cumul total ou intégral, et le cumul partiel ou plafonné. Dans le premier cas, les retraités ont atteint l’âge légal de départ à la retraite (64 ans minimum avec la nouvelle réforme) et cotisé le nombre de trimestres requis pour avoir accès à une retraite à taux plein. Le cumul total permet aux retraités d’associer leurs pensions et leurs revenus d’activité sans restriction de salaire ou de durée d’activité. Le cumul plafonné concerne les retraités qui n’ont pas atteint l’âge légal de départ à la retraite et n’ont pas cotisé le nombre de trimestres requis.

Suspension du plafond et du délai de carence

Actuellement, le plafond de ressources des retraités en cumul emploi-retraite partiel ne doit pas dépasser la moyenne des trois derniers salaires, ainsi que 160% du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année civile. Si les revenus dépassent ce plafond, la pension est réduite en proportion. Un décret de la nouvelle réforme des retraites prévoit cependant la suspension de ce plafond, ainsi que celle – sous certaines conditions – du délai de carence de six mois initialement imposé pour la reprise d’activité.

La retraite progressive

Le recul de l’âge légal du départ à la retraite et l’allongement de la durée de cotisation devraient augmenter le nombre de salariés en retraite progressive dans les prochaines années. Ce dispositif permet aux actifs en fin de carrière de travailler à temps partiel en percevant une partie de leur pension de retraite tout en continuant à cotiser. La réforme des retraites à ouvert la retraite progressive à de nouvelles catégories d’actifs, dont les salariés de la fonction publique. Le droit à retraite progressive sera désormais possible à partir de 62 ans pour les actifs nés après le 1er janvier 1968. Selon une étude de la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques, les retraités français perçoivent actuellement une retraite moyenne de 1.420 euros net par mois.