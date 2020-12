Banques : histoire d'une révolution

Banques en ligne, néobanques. Ces protagonistes du marché bancaire ont littéralement bouleversé le secteur. Impensable il y a encore dix ans, il est désormais possible de réaliser n'importe quelle courante uniquement sur son smartphone.

Pourtant, si tout s'est accéléré de manière exponentielle ces dernières années, porté notamment par la révolution numérique et l'arrivée d'offres 100 % mobile, c'est au début des années 2000 que remonte l'apparition de cette première génération de nouveaux acteurs.

L'arrivée d'Internet

A l'époque, Internet explose les codes et pose les bases de la refonte du secteur. Les usages se muent - Groupe Casino lance Banque Casino en 2001 -, les acteurs du e-commerce font leur apparition - Cdiscount est créé en 1998 - et le marché de la banque n'échappe pas à ce raz-de-marée. Les pionniers des banques en ligne - ING Direct (créé en 2000), Fortuneo (2000) et Boursorama (2002) -, ne cherchent alors pas à « concurrencer » les banques traditionnelles. Ils se développent d'abord comme des banques d'épargne - secondaires donc -, proposant un éventail de services (courtage en ligne) et de produits financiers (bourses étrangères, fonds de placement, produits structurés etc.) bien plus large que celui proposé par les réseaux traditionnels. Et ce, à des prix très attractifs.

Il faut attendre la seconde moitié des années 2000 pour que ces

... Lire la suite sur LePoint.fr