Banque : piocher dans son épargne pour combler un découvert, est-ce une bonne idée ?

Mauvaise nouvelle : votre compte courant est dans le rouge. Vous hésitez entre payer des frais bancaires et perdre des intérêts en retirant sur un livret ? Pour limiter la facture, ne tergiversez plus.

Le solde de votre compte courant est inférieur à zéro ? Que vous ayez une autorisation de découvert ou non, vous vous exposez à des frais bancaires. Pour les éviter, il est possible de réaliser un virement depuis un livret d'épargne. Mais prélever de l'argent, même temporairement, depuis un Livret A ou tout autre placement fait nécessairement perdre des intérêts. Rester dans le rouge ou remettre à flot son compte : quelle est la meilleure option d'un point de vue financier ?

Renflouer son compte grâce à son épargne, combien ça coûte ?

Livret A, LEP, LDDS, Livret jeune… il existe de nombreux placements qui permettent de récupérer son argent instantanément, grâce à un simple virement. Mais prélever de l'argent dans son épargne, par exemple dans l'attente du versement de son salaire, pour renflouer son compte courant fait inévitablement perdre des intérêts.

Tout retrait effectué sur un livret d'épargne suit la règle des quinzaines : les intérêts générés sont calculés deux fois par mois, et non au jour le jour, soit 24 quinzaines par an. Cela signifie que, par exemple, l'argent retiré entre le 16 et le 30 du mois ne génère plus d'intérêt à compter du 16. Inversement, un versement réalisé entre le 16 et le 30 ne porte intérêt qu'à compter du 1er jour du mois suivant.

Ainsi, transférer 1 000 euros pour combler un découvert pendant 7 jours entraîne une période sans intérêt équivalente à deux quinzaines et la perte de 2,5 euros. Il faut pour cela réaliser le calcul suivant : (nombre de quinzaines perdues x somme retirée x taux d'intérêt) / 24 quinzaines. Soit ici : (2 quinzaines x 1 000 euros x 3 %) / 24 quinzaines.

Découvert autorisé : est-ce plus intéressant de payer des agios ?

Le solde de votre compte est inférieur à zéro, mais est toujours dans votre autorisation de découvert ? Attention : bien qu'autorisé, ce dépassement est facturé par les banques. Ce sont les célèbres agios, dont le taux d'intérêt peut faire le grand écart d'une banque à une autre, allant de 7 à 20 % par an. Un découvert autorisé de 1 000 euros pendant 7 jours génère donc des frais allant de 1,34 euro à 7 %, à 3,80 euros à 20 %.

La méthode de calcul à suivre est la suivante : (montant du découvert x taux débiteur x nombre de jours) / 365 jours. Soit ici : (1 000 euros x 7 ou 20 % x 7 jours) / 365 jours. Avec un taux moyen à 12 %, les agios sont quasi-équivalents à la perte d'intérêts sur un Livret A à 3 %, avec des frais de 2,30 euros facturés par la banque. Entre faire un virement et payer des agios, le choix à faire dépend donc du taux débiteur appliqué par l'établissement.

Découvert non-autorisé : l'addition peut être très salée

Lorsqu'un compte bancaire est dans le rouge, le principal risque est d'être en dehors de son autorisation de découvert. Dans ce cas, mieux vaut faire un virement depuis son épargne immédiatement, et, bien mieux encore, anticiper ce décalage de trésorerie en réalisant un transfert depuis son épargne sans attendre d'être hors des clous.

En effet, les banques appliquent non seulement un taux débiteur pouvant aller de 16 à 21,63 %, mais également divers frais, dont les commissions d'intervention. Le prix moyen de ces frais est de 8 euros par opération passant sur un compte dont le solde se situe en dehors de l'autorisation de découvert. Il faut aussi y ajouter les frais de rejet de prélèvement ou d'envoi de lettres d'information.