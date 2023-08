Epargne : combien de temps faut-il attendre pour doubler son capital ?

CRÉDIT PHOTO : © Andrey Popov - stock.adobe.com

Quels sont les placements qui permettent le plus rapidement de multiplier par deux sa mise de départ ? Découvrez la durée nécessaire pour doubler son capital, sur la base de la rémunération des différents contrats.

Livrets réglementés, livrets bancaires, épargne logement, assurance-vie… tous ces contrats ont une rémunération et une fiscalité différente. Mais au bout de combien d'années la somme déposée sur l'un de ces placements est-elle multipliée par deux ? Basée sur l'hypothèse que les taux d'intérêt actuels se maintiennent toujours au même niveau, cette information purement théorique néanmoins offre une base de comparaison claire et évidente.

Livret A, LDDS et LEP : de 12 à 24 ans pour doubler sa mise

Le Livret A et le LDDS affichent le même taux : 3 % depuis le 1er février 2023, et ce au moins jusqu'au 31 janvier 2025. En pariant sur l'hypothèse, improbable, que cette rémunération soit toujours maintenue au-delà de cette échéance, il faut 24 ans pour doubler sa mise de départ. Ainsi, en plaçant 22 950 euros, ce qui correspond au plafond de versement du Livret A, il est théoriquement possible de détenir 45 900 euros dans 24 ans, à condition de n'effectuer aucun retrait sur ce contrat. La situation s'améliore pour le Livret A et le LDDS. En janvier 2022, ils étaient encore rémunérés à 0,5 %. Il fallait alors… 139 ans pour multiplier son capital par deux.

Il existe un livret réglementé encore plus performant : le LEP. À condition de faire partie des ménages les plus modestes, une obligation pour ouvrir ce livret, il est possible de doubler le montant déposé sur ce contrat en seulement 12 ans, uniquement si la rémunération fixée actuellement à 6 % se maintient dans le temps.

Bon à savoir : avec son taux actuel, un LEP pourrait permettre de multiplier par dix son capital en seulement 40 ans.

Fonds euros de l'assurance-vie : une durée portée à 31 ans

La rémunération des fonds euros au cours d'une année n'est connue qu'à posteriori, l'année suivante. Selon les hypothèses les plus optimistes, ce rendement pourrait atteindre les 2,8 % au titre de l'année 2023. Mais attention : contrairement aux livrets réglementés, le taux des fonds euros n'est pas net de cotisations sociales. Chaque année, ce sont 17,2 % qui sont ainsi ponctionnés sur les intérêts générés.

En tablant sur la stabilité de la rémunération des fonds euros, la somme d'argent déposée sur une assurance-vie pourrait être doublée en 31 ans, en tenant compte de la fiscalité applicable et de la capitalisation des intérêts (les intérêts génèrent eux-mêmes des intérêts). Un chiffre en forte amélioration puisqu'un an auparavant, il était nécessaire de patienter deux fois plus longtemps, 66 ans précisément, pour doubler sa mise de départ.

PEL : de 22 à 50 ans pour multiplier son capital par deux

Le fonctionnement d'un PEL a une particularité notable : le taux d'intérêt est figé pour toute la durée de vie du contrat. Ainsi, en ouvrant actuellement un PEL, il est possible de profiter d'une rémunération de 2 % pendant 15 ans, à moins de le clôturer avant. Une fois la flat tax appliquée, les Plans épargne logement ouverts en 2023 servent une rémunération nette d'impôt de 1,40 %, et il est donc nécessaire de patienter 50 ans au même niveau de rémunération pour doubler son capital.

Néanmoins, près d'un épargnant sur deux possède un PEL rémunéré au moins à 2,5 %. En plus de pouvoir multiplier leur investissement en 40 ans, les détenteurs d'un PEL ouvert avant mars 2011 ont également la chance de ne pas être soumis à une durée maximale de détention. Leur PEL peut donc rester ouvert ad vitam æternam. Quant aux PEL les plus anciens, rémunérés parfois 4,5 %, ils permettent de doubler le capital investi encore plus rapidement, puisqu'il suffit alors de 22 années.



