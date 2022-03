Banque : les augmentations tarifaires se concentrent sur les services essentiels

Les augmentations tarifaires des banques continuent. Mais sur quels services ? ( Crédits: © kite_rin - stock.adobe.com)

De +0,8 à +2,27 % : les augmentations tarifaires des banques sont assez hétérogènes en fonction des produits concernés. Mais la plus forte progression enregistrée concerne les services dont les clients ne peuvent pas se passer.

Par MoneyVox,

De manière globale, les tarifs des banques ont peu augmenté entre fin 2021 et début 2022. Mais derrière ces chiffres se cache une toute autre réalité : ce sont les tarifs des produits et services indispensables au quotidien qui ont le plus augmenté lors du passage à la nouvelle année. De quoi faire grimper encore un peu plus la part du budget des Français dédiée aux frais bancaires. Zoom sur les 3 principales lignes tarifaires qui ont augmenté en 2022.

1.Les frais de tenue de compte

De seulement 11,19 euros par an en moyenne en 2012, les frais de tenue de compte sont désormais de 21,42 euros au titre de l'année 2022, soit près du double, très précisément +91,42 % d'augmentation en 10 ans. Cette année, les prix ont encore augmenté de +1,74 %. Seulement 11 banques ont fait le choix de rendre les frais de tenue de compte gratuits pour l'ensemble de leurs clients, sur 109 établissements, dont 6 banques en ligne. Lorsque l'on décide de changer de banque, les frais de tenue de compte sont à analyser minutieusement. Or rares cas de gratuité, les établissements ont des politiques tarifaires très différentes : les prix varient ainsi d'une dizaine d'euros par an à plus de 70 euros.

2. Les cotisations de cartes bancaires à débit immédiat

Pour obtenir une carte bancaire, les clients des banques ont généralement deux choix : souscrire un package ou opter pour une tarification à la carte en payant chaque produit individuellement, ce qui ne revient pas nécessairement plus cher qu'un package. En revanche, il est important de noter que les cotisations de carte bancaire à débit immédiat ne cessent d'augmenter : +16,6 % en 10 ans, pour un prix moyen de 42,70 euros par an en 2022. Du côté des cartes de paiement à autorisation systématique, l'augmentation est légèrement inférieure, +6,57 % entre 2012 et 2022.

À contrario, les cotisations des cartes bancaires à débit différé ont baissé au cours des dix dernières années, affichant -3,63 %. Il s'agit-là d'une des rares lignes tarifaires ayant diminué. En cause ? Depuis 2015, les banques perçoivent une commission plus élevée lors d'un paiement par carte bancaire à débit différé que via une carte à débit immédiat. Il est donc dans leur intérêt d'inciter leurs clients à souscrire des cartes à débit différé. Ceci se retrouve dans la politique tarifaire décidée par les établissements, mais aussi dans leur politique commerciale : les clients sont fréquemment sollicités par leur conseiller bancaire pour se tourner vers une carte bancaire de ce type.

3. Les retraits déplacés

Si les retraits d'argent dans sa propre banque sont gratuits, ce n'est pas toujours le cas des retraits effectués dans un autre établissement, ceux que l'on appelle les "retraits déplacés". Le montant unitaire de chacun de ces retraits payants a peu évolué en 10 ans, passant de 0,96 euro à 1 euro par opération en moyenne, mais le nombre de retraits gratuits a, quant à lui, drastiquement diminué. En 2012, 3,95 retraits d'argent liquide déplacés étaient autorisés gratuitement chaque mois en moyenne. En 2022, ce chiffre n'est désormais plus que de 2,97 transactions mensuelles, avec 27 banques sur 109 qui n'offrent plus que 2 retraits déplacés gratuits par mois.