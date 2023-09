Baisse du marché de l’investissement à Lille au S1 2023

Selon les chiffres de l’Observatoire des Bureaux de la Métropole Lilloise (OBM), les montants investis sur le marché de bureaux lillois ont atteint 98 millions d'euros au 1er semestre 2023, soit environ 45.000 m² cédés. Cela représente une baisse de 54% sur 12 mois et une contraction similaire par rapport à la moyenne quinquennale. Néanmoins, des transactions importantes continuent d’être finalisées sur ce marché, malgré la baisse globale d’activité : la plus emblématique d’entre elles contribuant à presque la moitié du volume semestriel.

Une phase de repricing des actifs immobiliers

« La phase de repricing , couplée au fait que les investisseurs temporisent leurs acquisitions, continue d’altérer les résultats du marché de l’investissement , toujours impacté par la vive remontée des taux d’intérêt », résume Maxime Debieuvre, directeur Investissement Hauts-de-France chez JLL. « Si le marché signait déjà un début d’année poussif avec 60 millions d'euros engagés, les montants investis au 2ème trimestre s’élèvent uniquement à 38 millions d'euros, actant une baisse de 37% d’un trimestre à l’autre », complète-t-il.

Par conséquent, le volume engagé par les investisseurs au 1er semestre se limite à 98 millions d'euros , une baisse de 54% par rapport au S1 2022 . Néanmoins, cela n’empêche pas certaines grandes opérations de se finaliser comme la cession de son siège lillois par le groupe mutualiste Malakoff Humanis (21.000 m² au 8 rue Vauban, en plein quartier de la Citadelle) qui aura été la plus importante transaction lilloise du 1er semestre 2023. Deux autres opérations importantes – de montants compris entre 15 et 40 millions d'euros – se sont également concrétisées au cours de cette période : l’immeuble « Hope » à Villeneuve-d’Ascq et le 174 avenue de la République à La Madeleine.

Perspectives 2023 : un volume annuel probable proche de 200 millions d'euros

D’après la société de conseil en immobilier d’entreprise JLL, les volumes investis dans la métropole de Lille restent principalement alimentés par les transactions réalisées sur les pôles d’excellence : 9 des 13 opérations enregistrées au 1er semestre (pour 57 millions d'euros sur un total de 98 millions d'euros) concernent des actifs immobiliers situés en périphérie lilloise. « Une tendance qui devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année compte tenu du manque d’opportunités disponibles dans le centre de Lille », estime l’expert immobilier.

En termes de valorisations, les bureaux de la métropole subissent une correction de l’ordre de 50 points de base sur leur rendement immédiat pour atteindre 5% (sur le taux prime) au 30 juin 2023 , les marchés périphériques s’établissant pour leur part à 5,70%. « L’activité à l’investissement à Lille garde le pied sur la pédale de frein en raison de la forte remontée des taux », résume Quentin Carron de la Carrière, Directeur Investissement Lille chez JLL.

« Les actifs de bureaux font également face aux difficultés liées au décret tertiaire sur les immeubles de seconde main , poussant certains investisseurs à repenser la place des bureaux dans leur stratégie d’investissement compte tenu également de l’essor du télétravail. L’absence de transactions d’envergure, comme celle du « Sensorium » l’an dernier, sur la seconde partie de l’année accentuera le ralentissement du marché, laissant augurer un second semestre à l’image du premier et un atterrissage autour de 200 millions d'euros en 2023 contre 500 millions d'euros en 2022 », conclut-il.

