Baisse des taux d'intérêt, stabilisation des prix : enfin une reprise durable pour le marché de l'immobilier ?

Les professionnels de l'immobilier constatent des signes de reprise encourageants. (illustration) (moerschy / Pixabay)

Après deux années de crise marquées par une chute des transactions de plus de 33 %, le secteur de l'immobilier entrevoit des premiers signes de reprise. Interrogé par BFMTV , Thomas Lefebvre, vice-président data de SeLoger et Meilleurs Agents, qualifie ce rebond d' « hypothèse la plus probable » . Il anticipe une hausse des prix de l’ordre de 2 % d’ici fin 2025, soutenue par un regain de la demande.

Les premiers signaux seraient apparus fin 2024. Selon les chiffres de Century 21, cités par nos confrères, les ventes dans l’ancien ont progressé de 2,8 % sur l’année, mais bondissent de 20 % sur le seul dernier trimestre. Une tendance similaire chez Orpi, avec une hausse annuelle des ventes de 12 %, culminant à +25 % pour octobre 2024.

Des leviers macroéconomiques favorables

Plusieurs éléments expliquent ce regain d’activité. La baisse des taux d’intérêt, initiée par la Banque centrale européenne, continue de stimuler le marché. Pour des emprunts sur 20 ans, les taux d'intérêt se situent désormais autour de 3,4 % et devraient encore diminuer dans les mois à venir. Par ailleurs, l’apaisement de l’inflation, désormais stabilisée sous les 2 %, redonne du pouvoir d’achat immobilier aux Français.

La stabilisation, voire la légère hausse, des prix est également un élément important. Même à Paris, où la chute des prix avait été spectaculaire, une stabilisation s’amorce avec une baisse contenue à -0,4 %, ramenant le prix moyen à 9 355 euros/m² en moyenne dans la capitale.

Cependant, le secteur n’est pas complètement tiré d'affaire. L'instabilité politique et les inquiétudes liées aux arbitrages budgétaires continuent de peser sur les ménages, les banques, et les agences immobilières. Les semaines qui viennent seront décisives.