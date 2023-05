Baisse des prix immobiliers dans les grandes villes

Selon certains réseaux d’agents immobiliers, les prix de l'immobilier commencent à baisser au début de l'année 2023 dans un certain nombre de grandes villes françaises. Il y a même une tendance nationale à basculer dans le rouge, toutes zones confondues. Le réseau Century 21 va jusqu’à prévoir une baisse des prix immobiliers de 10 à 12% en 2023, selon Charles Marinakis le président de Century 21, interviewé récemment sur Boursorama.

La raison principale de cette correction du marché, après des années de hausse ininterrompue, est le resserrement du crédit par les principales banques prêteuses, suite à la hausse spectaculaire des taux d’intervention de la Banque centrale européenne (BCE) : cela a rendu l’emprunt immobilier beaucoup moins accessible pour les ménages. Néanmoins, sur un an glissant, le marché immobilier reste en hausse de 4,5% au T1 2023 par rapport au T1 2022, selon le baromètre de la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim) qui compile les données de ses adhérents, ainsi que celles des portails en ligne.

Un recul de 1% au 1er trimestre 2023 au niveau national

Selon plusieurs réseaux d’agents immobiliers, les prix au mètre carré des biens immobiliers en France ont commencé à reculer . Les agences Orpi et Laforêt (respectivement 1350 et 720 agences réparties sur l’ensemble du territoire) estiment que la baisse a atteint 1% au 1er trimestre 2023 par rapport au 4ème trimestre 2022.

Ce sont les grandes métropoles , là où les prix sont les plus élevés, qui sont les plus touchées par ce retournement de tendance : huit des dix villes françaises les plus importantes subissent une contraction des valorisations, à l’exception des deux métropoles méridionales, Marseille et Nice. Par contraste, sur les villes moyennes, on assiste encore à une progression des prix. Par exemple, il y a eu de fortes revalorisations au 1er trimestre à Vichy, Bourges et Caen. Néanmoins, les deux premières de ces trois villes (et ce n’est pas un hasard) affichent encore des prix nettement inférieurs à 2.000 euros/m².

L’Île-de-France baisse plus que les régions

À Paris, la baisse amorcée en 2021 se prolonge sans surprise début 2023. Elle s’étend également sur la banlieue, ce qui est nouveau. On constate ainsi un certain découplage entre l’Île-de-France , très touchée par la baisse des prix depuis quelques mois , et les marchés régionaux qui –à l’exception des grandes métropoles – résistent encore.

On notera ainsi le classement établi par le portail d'annonces immobilières Bien'ici : parmi les 10 villes où les prix ont le plus baissé sur 12 mois, sept sont situées en Île-de-France , dont Massy, Villejuif et Rueil-Malmaison. Bien'ici observe une diminution de l’Indicateur de Tension Immobilière (ITI) sur la plupart des marchés, ce qui signifie qu’ il y a davantage de biens à vendre et moins d’acheteurs qu’auparavant .

Les réseaux Fnaim, Laforêt et Orpi estiment tous que le nombre de transactions immobilières est orienté à la baisse. « Il y a un gros attentisme, parce que le marché immobilier se cherche un nouveau cadre . Après les vendeurs, qui avaient du mal à accepter que leur bien valait moins qu'espéré, les acquéreurs refusent également d'acter la réalité de la baisse de leur pouvoir d'achat », analyse Yann Jéhanno, le président de Laforêt. Il s'agit d' une conséquence directe de la hausse des taux d’emprunt immobilier qui renchérit mécaniquement les mensualités de remboursement des acquéreurs. Les primo-accédants sont les plus touchés : i ls représentaient 50% des acheteurs il y a un an et ne comptent plus que pour 27% des transactions en ce début d’année .

Un autre signe indiquant que le marché recherche son point d’équilibre : les acquéreurs négocient davantage qu’il y a un an , avec une réduction de prix de 5,25% sur les transactions effectives par rapport aux prix « affichés » selon Laforêt, et de 3,5% selon Orpi.

Contacter un conseiller Retrouvez cet article sur Primaliance.com