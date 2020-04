Bail, loyer, déménagement...: que dit la loi en cette période de confinement

Cette période de confinement entraîne son lot de complications quant à la gestion quotidienne de vos biens immobiliers. Voici les réponses à vos questions.

Le Figaro Immobilier a interrogé Louis du Merle, responsable du pôle juridique ANIL (agence d'information sur le logement), spécialiste et interlocuteur privilégié pour toutes vos questions juridiques en cette période de confinement. Voici ses réponses.

? «Notre locataire refuse de payer son loyer en raison de la situation actuelle. Est-ce légal et comment pouvons-nous récupérer notre argent? Est-il possible d'intenter une action en justice?»

Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges selon les modalités prévues au contrat. Le contexte actuel ne change rien à cette obligation. En cas de difficultés de paiement ou d'impayé de loyer avéré, le locataire a tout intérêt à contacter son bailleur pour évoquer avec lui un report d'échéance ou un échelonnement de sa dette. De plus, certaines aides peuvent être mobilisées: CAF, FSL, Action Logement, aides locales. Le recours au juge demeure possible mais les audiences relatives aux impayés de loyer pourraient être reportées. Pour toute information sur ce sujet et en cas de conflit, il est conseillé de se rapprocher de l'ADIL la plus proche de chez vous.

Comment le gouvernement compte éviter les loyers impayés

? «Je devais déménager dans une semaine mais l'état des lieux étant impossible à réaliser par l'agence, elle m'a demandé de décaler ma date d'entrée. Comment rester dans mon logement actuel dont le bail se termine donc bientôt tout en respectant la légalité?»

Le bailleur et le locataire sortant peuvent s'accorder pour prolonger l'occupation du logement pendant le confinement. Pendant et à l'issue de cette période, il est recommandé de rédiger une convention d'occupation temporaire (COT) précisant ses éléments essentiels (contexte exceptionnel de la lutte contre le COVID 19 / la durée de la convention / le montant des sommes dues au propriétaire / les modalités de sortie du logement, etc.). L'ANIL a mis en place sur son site des clauses types pour mettre en place cette convention.

? «J'ai entendu parler de la possibilité de louer gratuitement un logement aux soignants qui pourraient en avoir besoin. Comment faire?»

Nombreux sont ceux qui souhaitent apporter leur aide aux soignants et au corps médico-social. Il est possible de mettre à leur disposition des logements proches des lieux de soins. Des plateformes ont été mises place pour faciliter cette démarche solidaire (notamment par Airbnb, PAP). Les ADIL peuvent également informer sur la mise en place de ces prêts de logement, qui sont gratuits, et proposer des clauses types.

? «Comment régler un conflit entre propriétaire et locataire en cette période de confinement?»

Les Agences Départementales d'Information sur le Logement (ADIL) assurent gratuitement une mission d'information et conseil. Elles permettent à chacun de connaître ses droits et obligations, comme les solutions adaptées à sa situation, et ainsi de faire des choix éclairés.

En cas de conflit, il est conseillé de se rapprocher de l'ADIL la plus proche de chez vous. Expertes en matière de logement, les ADIL sauront répondre à vos questions en intégrant les dernières réglementations intervenues pendant cette période de confinement.

Par ailleurs notez qu'un numéro de téléphone: ?0805 16 00 75 est disponible pour connaître les aides possibles en cas de difficultés à payer son loyer.

? «Des déménageurs ont-ils le droit de refuser de faire leur travail? S'ils ont des masques? Nous devons absolument déménager.»

La possibilité de recourir à un déménageur professionnel est maintenue uniquement pour des situations très exceptionnelles. Dans ce cas, c'est à l'entreprise d'organiser la sécurité de ses salariés et de respecter les consignes sanitaires.

Par ailleurs d'après les dernières informations dont nous disposons, le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari et le ministre chargé de du Logement Julien Denormandie ont précisé les modalités des déménagements dans le contexte du confinement. Ils ont adressé un courrier le 1er avril qui fixe le principe de l'interdiction jusqu'à nouvel ordre de l'activité de déménagement à Thierry Legros, le président de la Chambre syndicale du déménagement et à Christophe Dicostanzo, président du Conseil de métier déménagement. Il est indiqué que seuls seront autorisés les déménagements relevant «d'urgences sanitaires, sociales ou de péril, de déménagements indispensables d'entreprises et de déménagements qui pourraient être rendues nécessaires dans le cadre de l'organisation des soins face à l'épidémie.»» Le principe général est donc bien celui du report des déménagements jusqu'à nouvel ordre.

? «Étudiant et locataire d'un appartement, j'ai déposé mon préavis début mars pour quitter mon logement ce jour. Mon agence a accepté et a fixé l'état des lieux de sortie au 6 avril. Aujourd'hui, l'appartement est vide et nettoyé. Cependant en raison du confinement ils ont annulé l'état des lieux, et me demandent de payer le loyer jusqu'à la fin du confinement et à la fixation d'un autre état des lieux. Est-ce légal?»

Si vous le pouvez, pour des raisons de santé publique, il est préférable de décaler la sortie du logement et l'état des lieux jusqu'à la fin des mesures de confinement. Pour sécuriser cette situation, il est conseillé d'établir un écrit précisant votre maintien dans le logement (vidéo explicative).

S'il n'est pas possible de différer l'état des lieux, vous pouvez faire appel à un huissier de justice, sous réserve de sa disponibilité, évidemment.

L'état des lieux peut également se tenir par voie dématérialisée. Il est recommandé au bailleur et au locataire de préserver tout élément de preuve de l'état du logement: photos, vidéos.

À la sortie du logement, les clefs peuvent être envoyées par lettre recommandée avec avis de réception. À compter de cette remise, le locataire n'est plus tenu du paiement loyer.

» Confinement: j'ai donné mon préavis et je dois quitter le logement, qu'est-ce qui se passe?