Baguettes, campagnes de vaccination, APL... Ce qui change en octobre

Chaque mois apporte son lot de changements, et octobre 2023 n'échappe pas à la règle.

Le secteur de la boulangerie s'est engagé à baisser de nouveau le seuil de sel dans le pain, de manière imperceptible : de 1,5 gramme de sel pour 100 grammes de pain courant ou traditionnel, l'objectif passe à 1,4 gramme à partir d'octobre. ( AFP / ALAIN JOCARD )

Le point sur ce qui change en octobre.

VIE QUOTIDIENNE

- Déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés

Avec la déconjugalisation de l'Allocation aux adultes handicapés (AAH), versée à 1,29 million de personnes en 2022, les revenus du conjoint ne seront désormais plus pris en compte dans le calcul de cette allocation, une demande de longue date des associations. Cette mesure devrait bénéficier à 120.000 personnes. Cette allocation est attribuée en vertu de conditions à la fois médicales (le taux d'incapacité) et sociales (les revenus du ménage).

- Hausse des prix du gaz

Depuis la suppression des tarifs réglementés du gaz au 1er juillet 2023, les prix sont repartis à la hausse. Au 1er octobre, si l’abonnement ne bouge pas, le prix du kilowattheure augmente de 1,1 centime d’euro pour les usages cuisson/eau chaude et chauffage, selon la CRE (Commission de régulation de l’énergie). "Entre septembre et octobre 2023, la part variable hors taxes (HT) d’un consommateur type cuisson/eau chaude et chauffage augmente de 9,21 €/MWh", indique le gendarme de l'énergie sur son site.

- Des baguettes moins salées

Le secteur de la boulangerie s'est engagé à baisser de nouveau le seuil de sel dans le pain, de manière imperceptible : de 1,5 gramme de sel pour 100 grammes de pain courant ou traditionnel, l'objectif passe à 1,4 gramme à partir d'octobre. En France, les teneurs en sel dans les pains courants comme la baguette ont diminué de plus de 20% depuis 2015, selon le ministère de l'Agriculture. L'avantage de manger moins salé : faire baisser la tension artérielle et le risque de maladie cardiovasculaire, d'accident vasculaire cérébral et d'infarctus du myocarde.

- Hausse des frais de port pour l'achat de livres

A partir du 7 octobre, il faudra débourser trois euros pour toute commande d’un ou plusieurs livres pour un montant maximal de 35 euros sur Amazon ou les autres plateformes du web. Jusqu'à présent, la législation française assurait que la livraison de livres ne pouvait être gratuite, sans pour autant donner de prix minimum. Amazon avait alors fixé le montant des frais de livraison à un centime d'euro.

- Fin des Chèques-Vacances pour les fonctionnaires d’Etat retraités

Les fonctionnaires de l’Etat à la retraite n’ont désormais plus droit aux Chèques-Vacances, qui seront maintenant réservés, dans la fonction publique d’Etat, aux agents publics civils et militaires en activité. "Les retraités qui ont déposé une demande avant cette date pourront encore obtenir les Chèques-Vacances liés à cette requête", précise toutefois le site officiel Service-public.fr.

- Augmentation du plafond du LEP

Le plafond du Livret d’épargne populaire (LEP), réservé aux ménages les plus modestes, passe de 7.700 euros à 10.000 euros. Depuis le 1er août, son taux d'intérêt est à 6%, contre 6,1% précédemment.

N’y sont éligibles que les personnes déclarant moins de 21.393 euros de revenus pour une personne seule ou 32.818 euros pour un couple (deux parts). 9,7 millions de personnes en détiennent un, soit un peu plus de la moitié de ceux qui y ont droit.

Le relèvement du plafond à 10.000 euros devrait avant tout bénéficier à ceux ayant déjà atteint sur leur livret le plafond précédent de 7.700 euros - ou plus avec les intérêts accumulés -, soit environ un détenteur sur deux, selon les données de la Banque de France, fin 2022.

LOGEMENT

- Augmentation des APL

Versées à quelque 7 millions de locataires aux revenus modestes, les APL (Aides personnalisées au logement) sont revalorisées au 1er octobre de 3,5 %. Cette hausse est calculée en fonction de l’indice de référence des loyers du 2e trimestre de l’année considérée (les prix des loyers, en d’autres termes).

- Paiement de la taxe foncière

La date limite de paiement de la taxe foncière est le 21 octobre si vous payez par internet, smartphone ou tablette, ou le 16 octobre (le 15 étant un dimanche) si vous payez via un autre moyen de paiement. Le prélèvement sera effectué sur le compte bancaire à compter du 26 octobre.

- Ma Prime Rénov revalorisée

Depuis le 1er octobre, les aides aux rénovations globales des logements en direction des ménages modestes et très modestes seront revalorisées. Jusqu’ici, Ma Prime Rénov pouvait financer maximum 35 % des travaux pour les foyers modestes et 50 % pour les foyers très modestes : ce sera désormais respectivement 50 % et 65 %.

SANTE

- Les consultations chez le dentiste moins bien remboursées

En octobre, aller chez le dentiste coûtera plus cher. La Sécurité sociale va en effet prendre en charge 65 % ou 55 % du prix des consultations chez le dentiste, en fonction des soins dentaires effectués, contre 70 % actuellement. La Caisse nationale d’assurance maladie (Cnav) assure que l’augmentation du reste à charge pour les patients pourra être compensée par les mutuelles et complémentaires santé. Prévue par un décret du 31 juillet, cette baisse de la prise en charge devait être effective au 1er octobre, mais ce sera a priori le 15 octobre, ont indiqué au Monde les services de l’Assurance-maladie.

- Début de la nouvelle de campagne de vaccination contre le Covid

Face à la reprise épidémie, une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 démarre lundi 2 octobre avec 15 jours d'avance. Initialement, la vaccination anti-Covid devait en effet s'effectuer en même temps que celle contre la grippe, à partir du 17 octobre. Mais le virus s'est une nouvelle fois invité dans le calendrier de la rentrée, après avoir resurgi au coeur de l'été. Bien que le système de surveillance du virus ait été considérablement allégé, le rebond de l'épidémie, confirmé par les quelques indicateurs encore disponibles, ne fait aucun doute.

ace à cette situation, le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars) a recommandé mi-septembre "l'accès au rappel vaccinal dès que possible". Celui-ci ciblera essentiellement les plus de 65 ans, les personnes fragiles, atteintes de comorbidités, les femmes enceintes, les résidents d'Ehpad ou encore les personnes au contact de personnes fragiles. Toute autre personne souhaitant un rappel pourra y prétendre gratuitement, à condition de respecter un délai de six mois après sa dernière injection ou infection au Covid.

Cette vaccination pourra être réalisée en ville, par un médecin, un pharmacien, mais aussi un infirmier, une sage-femme, ou même un dentiste.

- Coup d'envoi de la vaccination de collégiens contre le papillomavirus

La vaccination de collégiens en classe de 5ème contre les papillomavirus, promise en début d'année par le président Emmanuel Macron et entièrement prise en charge par la Sécurité sociale, débute ce lundi 2 octobre.

Le démarrage est prévu dans les collèges publics et les collèges privés sous contrat volontaires de quelques régions, telles que la Nouvelle-Aquitaine ou la Normandie, avant d'être étendu à tout le territoire. La vaccination est soumise au consentement des deux parents.

Les élèves recevront une première dose cet automne ou cet hiver, et une seconde six mois plus tard, dans leur collège et sur le temps scolaire. Les injections seront effectuées par des équipes mobiles de soignants extérieurs à l'établissement. Le gouvernement vise 80% de vaccination de cette classe d'âge d'ici à 2030.

- Début de la vaccination des canards contre la grippe aviaire

Seule en Europe, la France commence ce lundi à vacciner des canetons contre la grippe aviaire dans l'espoir d'éviter un nouveau "raz de marée" de cette maladie virale qui a conduit à l'euthanasie de dizaines de millions de volailles ces dernières années.

Face à la répétition des crises d'influenza aviaire, communément appelée grippe aviaire, la France a décidé de rendre obligatoire la vaccination préventive dans les élevages de plus de 250 canards (hors reproducteurs) à partir du 1er octobre. Ces palmipèdes - élevés pour le foie gras ou la viande - sont ciblés car très sensibles au virus. Ils l'excrètent dans l'environnement avant même de présenter des symptômes, ce qui favorise la propagation.