Bagages en train, attention aux amendes ! -iStock-Michael Derrer Fuchs.jpg

La période de tolérance est terminée

À partir du 15 septembre 2024, la SNCF met en place une nouvelle politique stricte concernant les bagages à bord des trains. Inspirée des pratiques courantes dans l'aviation, cette mesure vise à réduire les abus et à assurer un meilleur confort pour les passagers. Cette nouvelle réglementation concerne tous les services de la SNCF, y compris les trains Ouigo, TGV inOui et Intercités. Et attention, tout voyageur qui ne respecte pas ces règles sera passible d’une amende de 50 euros. La mise en place de ces nouvelles règles s'est faite de manière progressive. En effet, depuis le 15 février 2024, les voyageurs ont été avertis des changements à venir, mais une période de tolérance avait été instaurée, permettant aux usagers de s’habituer sans risquer de pénalités immédiates.

De nouvelles règles en vigueur

Mais cette tolérance prend fin le 15 septembre prochain, date à partir de laquelle des contrôles pourront être effectués à bord des trains pour vérifier la conformité des bagages. Concrètement chaque passager est autorisé à transporter jusqu’à deux bagages dont les dimensions maximales sont de 70x90x50 centimètres, ce qui correspond à la taille de deux grandes valises. En plus de ces bagages, un bagage à main de dimensions inférieures à 40x30x15 centimètres est autorisé et doit être rangé sous le siège. Cette règle s'applique à tous les types de trains gérés par la SNCF.

Des bagages spécifiques autorisés

Les voyageurs peuvent également transporter certains bagages spécifiques, comme des skis, un snowboard, une poussette ou un instrument de musique, mais sous certaines conditions. En effet, ces objets doivent être rangés dans des étuis adaptés et étiquetés, avec des dimensions ne dépassant pas 90x130 centimètres. Ils remplacent alors l'un des deux bagages standards autorisés. Quant aux vélos, ils doivent être pliés ou démontés et rangés dans une housse étiquetée. Dans le cas où un vélo non plié est transporté, un billet supplémentaire de 10 euros sera exigé.

L'objectif : limiter les abus et fluidifier l'embarquement

L’une des principales raisons de l’instauration de cette nouvelle politique est de limiter les abus. Il n'est pas rare de voir les compartiments à bagages situés aux entrées des wagons rapidement saturés, surtout lors des périodes de forte affluence, créant des situations inconfortables pour les voyageurs qui montent à bord en dernier. De plus, les espaces destinés aux bagages doivent être partagés équitablement entre tous les passagers. La SNCF espère ainsi améliorer l'expérience de ses clients en évitant des situations où les bagages encombrants bloquent les accès ou nuisent à la circulation à bord des trains.

Conséquences pour les voyageurs

Ces nouvelles mesures obligeront les passagers à être plus vigilants quant à la taille et au nombre de bagages qu’ils emportent avec eux. Pour ceux qui voyagent souvent avec des objets volumineux ou en famille, cela pourrait nécessiter une meilleure organisation pour éviter les amendes. Afin de faciliter le respect de ces nouvelles règles, la SNCF propose également des solutions de consignes dans certaines gares, où les voyageurs peuvent laisser leurs bagages pour quelques heures ou plusieurs jours. Cela permet notamment de voyager plus léger pour les trajets courts ou les correspondances.