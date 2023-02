Avec votre retraite, vous pouvez acheter un logement de 6 à 49 m²

Si vous n’avez pas pu devenir propriétaire durant votre vie active, vos chances seront minces de l’être pendant votre retraite et si vous le pouvez, votre logement sera riquiqui.

Emprunter pour acheter un logement quand on est jeune , c’est compliqué. Mais quand on est retraité, ça peut l’être aussi. Surtout s’il s’agit d’un premier achat. La preuve en chiffres. Avec sa retraite, estimée à 1400 euros nets par mois en moyenne ( Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques ), couplée à un apport de 10%, un retraité primo-accédant ne peut espérer emprunter qu’un peu plus de 68.000 euros en moyenne, à un taux de 2,7% sur 15 ans. Et ainsi acquérir un logement d’une surface comprise entre 6 et 49 m², selon Vousfinancer, courtier en crédit immobilier qui a passé au crible 25 villes (voir ci-dessous). C’est à Saint-Étienne, où les prix de l’immobilier sont les plus abordables du classement, que le pouvoir d’achat est le plus élevé. Et à Paris, le plus faible, moins de 7 m². C’est près de 3 m² de plus que pour un smicard. Pour Saint-Étienne, l’écart grimpe à 19 m²! Car le salarié au Smic peut emprunter jusqu’à 25 ans .

C’est, en effet, un des deux inconvénients si vous êtes un retraité primo-accédant: votre durée d’emprunt est limitée. S’il n’y a théoriquement pas d’âge maximal pour souscrire un crédit, la plupart des banques acceptent de couvrir l’emprunteur avec sa propre assurance jusqu’à 75 ans . D’où l’intérêt de faire jouer la concurrence car, en vous adressant à une autre banque, vous pouvez être assuré jusqu’à 90 voire 95 ans. Autre handicap: vous ne pouvez pas compter sur la vente de votre logement pour gonfler votre apport. « Nous notons depuis deux ans, un recul de la part des emprunteurs de plus de 50 ans (10% en 2022 contre 17% en 2019) lié au durcissement des conditions d’octroi de crédit (taux d’endettement limité à 35%, taux d’usure)», constate Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.

Retraite par capitalisation

C’est ainsi qu’Arnaud a dû attendre d’avoir 72 ans pour pouvoir devenir propriétaire. Désireux d’acquérir une résidence à 300.000 euros, somme dont il dispose sur une assurance vie, il veut quand même emprunter 100.000 euros sur 10 ans, pour conserver de l’épargne. Malgré un apport de 66% (!), son prêt a été refusé à cause du taux d’usure . Il a dû acheter sa maison sans crédit et donc sans assurance. « En cas de décès, ses héritiers deviennent propriétaires de la maison uniquement. Si Arnaud avait pu obtenir un crédit, ils auraient hérité de l’assurance également (s’ils en étaient bénéficiaires, NDLR), ce qui aurait pu contribuer à payer les droits de succession », souligne le courtier. D’où l’intérêt de devenir propriétaire dès que vous le pouvez pour vous constituer un patrimoine immobilier. Ou si ce n’est pas possible, de mettre de côté le plus possible et régulièrement pour, par exemple, acquérir un logement à louer. Et ainsi faire, sans le savoir, de la retraite par capitalisation . À noter que les seniors locataires sont une minorité. En effet, 75% des plus de 65 ans sont déjà propriétaires de leur résidence principale, selon l’Insee.