Avant/après: un appartement qui gagne de l'air, de la lumière et une chambre

Débarrassé de ses lourdes tentures et sa déco rustique, cet appartement révèle sa luminosité et sa modernité tout en gagnant une chambre sur la salle à manger.

Certes, cet appartement à transformer n'était pas né sous une mauvaise étoile. Située dans la commune cossue de Neuilly-sur-Seine, il disposait d'une confortable surface de 100 m² et avait été conçu dans les années 60 dans une architecture moderniste aux lignes pures et avec un plan rationnel. Mais il n'était vraiment plus au goût du jour pour le couple avec deux enfants qui allait s'y installer. Grâce à l'intervention des équipes de l'agence parisienne Camille Hermand architectures, les atouts de ce logement ont pu être à nouveau révélés.

Exit les lourdes tentures et les meubles rustiques. La lumière rentre désormais de toutes parts pour profiter des arbres autour de la résidence et d'une douce clarté. Des couleurs douces (vieux rose, gris perle, vert d'eau) accompagnent les lignes pures de l'appartement tout comme les matériaux nobles: parquet en chêne à chevrons à travers le logement, rideaux en lin, table en marbre... Mais le travail ne s'est pas limité à la décoration pour coller au mieux au mode de vie des nouveaux occupants.

Le plein de rangements

En fermant une paroi, le vaste espace de la salle à manger a été récupéré pour créer la chambre parentale. Quant à l'entrée peu exploitée du salon, elle a permis d'y installer une grande table conviviale. De son côté l'entrée a gagné en fraîcheur et en rangements et la cuisine a eu droit au même traitement contemporain. La porte séparant l'office de la cuisine a été supprimée, là encore pour y installer un maximum de rangements et la fenêtre a été dégagée de son évier. La petite pièce respire et accueille rangements et colonnes sur la pleine hauteur.

Les chambres elles aussi ont droit à leur mur de placards tandis que la chambre d'enfant, une niche tapissée est prévue pour un lit qui grandira avec l'enfant. Dernière optimisation: les toilettes invités ont été refaites et rétrécis. L'espace gagné a pu être récupéré pour installer une petite buanderie.