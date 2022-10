Aux États-Unis, les taux de crédit immobilier dépassent les 7%

C’est du jamais vu depuis plus de 20 ans! En un an, les taux de crédit ont plus que doublé.

Les taux d’intérêt des prêts immobiliers aux États-Unis , qui ne cessent de grimper depuis le début de l’année à cause des mesures prises pour lutter contre la forte inflation, ont dépassé les 7%. Du jamais depuis plus de 20 ans! Le taux moyen d’un prêt à taux fixe sur 30 ans, le plus courant aux États-Unis, s’établit désormais à 7,08% selon les données publiées jeudi par le groupe de refinancement immobilier Freddie Mac, qui font référence. Il y a un an, le taux était en moyenne de 3,14%. Cette nouvelle hausse « va entraîner une plus grande stagnation du marché immobilier », a commenté le groupe . « Alors que l’inflation perdure, les consommateurs voient les coûts grimper à chaque tournant », souligne Freddie Mac, précisant que cela pousse « de nombreux acheteurs potentiels » à attendre, «p oussant la demande et les prix des maisons encore plus bas ».

Le marché immobilier avait bondi en 2020 et 2021 grâce aux taux d’intérêts historiquement bas et au développement du télétravail, qui avait permis à de nombreuses familles de s’éloigner des centres-villes. Mais il souffre désormais de la montée des taux, à la suite du resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) dans un effort de lutte contre l’inflation. « La hausse des taux immobiliers a augmenté le remboursement mensuel de 1000 dollars », a souligné Nadia Evangelou, économiste et responsable des prévisions pour la Fédération nationale des agents immobiliers américains (NAR).

Car « bien que les taux d’intérêt aient atteint des plus bas historiques en 2021, tout le monde n’avait pas pu profiter de ces taux bas » et désormais, « avec des taux immobiliers de 7%, seuls 15% des ménages noirs peuvent actuellement se permettre d’acheter la maison type, contre 30% des ménages blancs », ajoute-t-elle. Les demandes de prêts immobiliers ont reculé de 1,7% la semaine dernière, sixième repli hebdomadaire consécutif, selon des données de la Mortgage Bankers Associations.

L’indice Case-Shiller, très suivi pour évaluer les prix du marché immobilier, mais publié avec un mois de retard, a de son côté révélé qu’en août, la hausse des prix avait drastiquement ralenti, à +13% sur un an (contre +15,6% en juillet). Sur un mois, les prix dans les 20 plus grosses villes américaines ont même chuté de 1,3%, du jamais vu depuis mars 2009.