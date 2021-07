Autoroute. En cas de panne, il faudra débourser 132,70 € pour faire venir une dépanneuse

Le prix d'un dépannage par un garagiste agréé sur les autoroutes s'élève désormais à 132,70 €. (Pixabay/MichaelGaida)

A partir de ce vendredi 30 juillet, le prix d'un dépannage sur l'autoroute s'élève à 132,70 €, soit une légère augmentation de 0,57 € en un an. Ce tarif s'applique seulement les jours de la semaine entre 8 h et 18 h. Pour le week-end, les jours fériés et les horaires de nuit, la facture est de 199,03 €.

L'augmentation en un an s'élève à 0,57 %. A partir de ce vendredi 30 juillet, le prix d'un dépannage par un garagiste agréé sur les autoroutes et les routes express équipées d'un dispositif d'appel d'urgence s'élève à 132,70 €. Le tarif était auparavant de 131,94 €, précise Le Particulier.

Prix plus élevé le week-end et jour férié

Toutefois, ce prix, qui concerne seulement les véhicules dont le Poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur à 1,8 tonne, s'applique pour les appels effectués du lundi au vendredi entre 8 h et 18 h. Pour des appels passés de nuit en dehors de ces horaires, mais aussi le samedi, dimanche et jour férié, la facture s'élève à 199,05 €.

A noter que pour les véhicules dont le PTAC est compris entre 1,8 tonne et 3,5 tonnes, les tarifs sont de 164,09 € (en semaine et en journée) et de 246,14 € (le week-end, jour férié et horaires de nuit). Comme le précise Le Particulier, les prix incluent le déplacement de la dépanneuse (dans les 30 minutes après l'appel) et la réparation sur place ou le remorquage du véhicule en panne. En cas de prestations supplémentaires, le dépanneur applique les tarifs de son choix. Mais il doit fournir une facture des opérations effectuées.