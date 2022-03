Automobile : pourquoi les voleurs retournent les voitures de leurs victimes

Les voleurs retournent les voitures à la recherche de pots catalytiques. (PublicDomainPictures / Pixabay)

Depuis plusieurs mois, les vols de pots catalytiques se multiplient dans l'Hexagone. Constituées de métaux précieux, ces pièces se revendent à prix d'or au marché noir.

Le phénomène des voitures retournées continue de se propager en France. Les mois passent et de plus en plus d'automobilistes ont la désagréable surprise de retrouver leur véhicule sur le flanc, dépouillé de leur pot catalytique. En janvier 2022 déjà, Francetvinfo détaillait le mode opératoire des malfaiteurs, attirés par l'appât du gain que peut rapporter cette pièce automobile sur le marché noir.

Les voitures légères en ligne de mire

Selon nos confrères, les délinquants s'attaquent aux voitures légères, faciles à retourner à mains nues. Après avoir déposé le véhicule sur le flanc, ils peuvent procéder à l'extraction du pot catalytique à l'aide d'une disqueuse. Constituée de métaux précieux, cette pièce automobile servant à filtrer les gaz d'échappement est alors transformée en poudre et revendue une fortune sur le marché noir. Le rhodium qu'elle contient se vend par exemple onze fois plus cher que l'or, selon Francetvinfo .

D'après les informations du Parisien , les premiers modèles de Twingo et de Clio sont particulièrement recherchés par les voleurs. Idem pour les Toyota Prius et Auris, dont le pot catalytique contient encore plus de métaux précieux. Si le véhicule est trop lourd, les malfaiteurs utilisent un cric.

Jusqu'à 1 500 euros de réparations

Nos confrères rapportent qu'en l'espace de dix jours, en mars 2022, une quinzaine de vols de pots ont été enregistrés par les gendarmes de l'Oise. Selon leurs informations, des retournements de véhicules ont également été observés dans l'Eure et en Seine-Maritime. De son côté, La Dépêche du Midi relate des faits similaires observés en Ariège.

Généralement, les victimes portent plainte puis font réparer leur véhicule ou le revendent pour pièces selon sa valeur. En effet, un pot catalytique coûte entre 500 et 600 euros, selon Le Parisien . D'après un garagiste interrogé par Francetvinfo , le coût global des réparations peut s'élever à 1 500 euros .