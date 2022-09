Au ministère de l’Écologie, les bureaux sont éclairés la nuit

La tour Sequoia, qui abrite le ministère de la Transition écologique à La Défense, reste éclairée la nuit, alors qu’un arrêté gouvernemental l’interdit.

Le gouvernement ne cesse d’appeler les Français à la sobriété énergétique. Mais il est loin d’être exempt de tout reproche. Dans le quartier de La Défense (voir ci-dessous), la tour qui abrite le ministère de la Transition écologique et celui de la transition énergétique, reste éclairée la nuit, a constaté BFM TV . Pourtant, depuis le 25 janvier 2013, « les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnels (doivent être) éteints une heure après la fin de l’occupation de ces locaux. Les illuminations des façades des bâtiments (doivent être) éteintes au plus tard à 1 heure », selon un arrêté gouvernemental publié au Journal officiel .

Le ministère se défend en expliquant que « la Tour Sequoia est malheureusement bien connue du fait de son installation technique qui rend difficile le pilotage de l’éclairage ou du chauffage ». Par ailleurs, « plusieurs contraintes techniques » les obligeraient à laisser des pièces allumées. Le ministre évoque notamment les normes de sécurité incendie, liées aux immeubles de grande hauteur (IGH) dont la taille est supérieure à 50 mètres de haut. Ce qui est le cas de la Tour Sequoia qui culmine à 119 mètres (36 étages, 72.000 m² dont 55.000 m² de bureaux).

Qu’en est-il dans la réalité? En France, la réglementation est effectivement formelle pour les quelque 500 bâtiments de plus de 50 mètres. Ces édifices doivent respecter plusieurs règles de sécurité draconiennes et notamment disposer d’un PC de sécurité en bas de la tour, avec des agents présents 24 heures sur 24 qui doivent ainsi circuler dans les étages pour s’assurer que les lieux sont sécurisés. Ces rondes ont lieu entre 19h et 21h et 1h et 3h du matin, précise le ministère.

Mais conscient que « des améliorations doivent être faites dans les bureaux », les ministères de la Transition énergétique et de la Transition écologique ont prévu de revoir le paramétrage de la lumière et des travaux seront achevés en octobre. « L’État doit être exemplaire dans la chasse au gaspillage de l’énergie , reconnaît le ministère de la Transition écologique. Cela implique un changement profond de nos habitudes et des comportements mais aussi la mise en place de nouveaux équipements ».